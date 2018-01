De villa uit Penoza staat te koop

Mis jij Penoza ook zo? Dan is er goed nieuws voor de fans van de serie die toevallig ook een geldboom in hun tuin hebben staan. De villa waarin de personage Carmen van Walraven vanaf het derde seizoen woonde, staat te koop. Voor zo'n 5 miljoen euro kan de villa in Vinkeveen van jou zijn. Koopje toch?

Drie seizoenen lang is de riante villa in gebruik geweest door de cast van Penoza. Maar nu de serie helaas is afgelopen, staat het huis vrij en is het open voor nieuwe bewoners.

Foto: Funda

1.200 m²

Het kost je dan even een vermogen, maar daar krijg je wel wat voor terug. Het huis is namelijk maar liefst 1.200 m² groot en heeft drie woonlagen met in totaal twaalf kamers, waaronder drie badkamers. Daarnaast heeft het optrekje natuurlijk een binnenzwembad, een jacuzzi, een bioscoopruimte en een fitnessstudio. Oh ja, en een sauna. En de vloerverwarming, muurverwarming en touchscreens in elke ruimte niet te vergeten.

Foto: Funda

Foto: Funda

Win-win

Het huis ligt aan het water en heeft een eigen dakterras. En kun je je het eiland dat tegenover de villa lig nog herinneren? Dat zit bij de prijs inbegrepen. Twee voor de prijs van een!

Foto: Funda

