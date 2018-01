Celstraf geëist tegen Alex van Temptation Island

Legendarische artiesten boeren ook na hun overlijden goed, sommigen treden zelfs nog op.

George Michael is dood, leve George Michael! In het najaar komt Fastlove naar Nederland, een eerbetoon aan de in december 2016 overleden legendarische Londense zanger waarbij diens hits worden vertolkt door ene Joseph Sansome. Die gaf tijdens het – uitverkochte – Britse deel van zijn tour toe niet over het zangtalent van George Michael te beschikken, maar komt volgens de recensies aan de andere kant van het kanaal ‘op zijn beste momenten aardig in de buurt’. Dat laatste geldt ook voor zijn uiterlijk; Sansome heeft hetzelfde kapsel en dezelfde kledingstijl als zijn idool, hij is alleen een paar kilootjes zwaarder.