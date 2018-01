André van Duin zet DWDD op stelten met carnavalshit

Zeven jaar lang was het stil rondom Pete Philly. In 2011 bracht hij zijn laatste album uit, in 2016 dropte hij nog een track. Maar nu is hij voorgoed terug. Positiever en optimistischer dan ooit.

Voor hen die Pete Philly niet kennen: Philly was tussen 2003 en 2009 onderdeel van Pete Philly & Perquisite. Eén van de grootste hits die ze scoorden was Mystery Repeats, een nummer dat tot op de dag van vandaag te horen is in de Karwei-reclames. “Maar we maakten ook down tempo, soulhouse of broken beats-achtige tracks”, vertelt de zanger en producent aan Metro.

'Je wordt gestoord'

In 2011 bracht hij zijn solo-album One uit, waarna het lang stil bleef rondom Philly. De reden was de ziekte van Lyme. “Ik heb twintig jaar lang allerlei kwalen afgeschoven op puberteit en wat dan ook. Je wordt gestoord.” Vorig jaar, vertelt hij, was er een meisje van 29 met dezelfde ziekte dat zelfmoord pleegde. “De ziekte van Lyme is heel isolerend, heel verdrietig. Zij had geen hulp. Het is er gewoon niet. Ik heb het succes dat ik had mogen inzetten om mezelf uit deze situatie te halen. Dat is net aan gelukt, op het randje. De meeste mensen hebben dat geluk niet. Dan zit je in een onmogelijke situatie. Het heeft me heel veel tijd, energie, verdriet, depressie, ziekte, koppijn, zoeken, eenzaamheid en financiële issues gekost.”

Muzikale diepte in

Na zeven jaar is hij weer terug en als Philly het over zijn muziek heeft, klinkt hij nog enthousiaster dan normaal. “Come Together is voor alle mensen die me hebben gemist. Ik schilder deze track met kleuren waar mensen die me kennen naar hebben verlangt. Dit jaar ga ik de muzikale diepte en de breedte die ik heb delen. Bij elke track die mensen horen, denken ze dat ik een andere weg insla. Maar het komt voort uit bezieling en ik heb de afwisseling altijd leuk gevonden.”

Universeel en persoonlijk

Maar eerst dus Come Together. “Het is zowel persoonlijk als universeel. Ik vond het wel tijd voor een come together-track. Het verdeel en heers principe van deze maatschappij zorgen dat we elkaar als anderen zien, in plaats van gelijken. Maar het gaat er ook over hoe je uit je eigen hoofd komt, dat is nodig om een ander helder te kunnen zien.”

Een heleboel tracks dus, maar ook een nieuw album? “Zeker”, zegt Philly enthousiast. “Alleen op dit moment heb ik meer interesse in het delen van de dingen die ik nu te zeggen heb. Het is belangrijk om mensen mee te nemen, dat doe je met songs, shows en andere dingen. Mijn creativiteit als producent gaat verder dan alleen een band bij elkaar brengen en shows doen. Het is veel meer, het is mezelf delen op de meest rauwe en naakte manier. Juist nu, op de plek waar ik mentaal en spiritueel zit. Dat is voor mij het voornaamste.”

Missie

“Ik voel dat ik een missie heb”, vervolgt hij. “We moeten onze schoonheid terugspiegelen en vieren. Een goeie dag hebben, daar ben ik voor. Ik doe dit zo graag omdat ik het kan. En ook entertainment is gewoon nodig. Je vindt elkaar in een grap, muziek, beat of theater. Dan kunnen we weer even lachen om onszelf: wat zijn we toch bijzonder en best wel gestoord met z’n allen. Door mijn ervaringen zie ik dat soort dingen nog helderder. We moeten meer lachen, dansen en oplossen.”