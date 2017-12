Yes! Dit kun je vanaf januari op Netflix bekijken

Waarschijnlijk staan op dit moment vooral de kerstfilms hoog op je watchlist van Netflix, maar de streamingdienst heeft nog veel meer leuks voor ons in petto. In januari staan er namelijk een aantal zéér fijne nieuwe series, docu's en films op de planning.

Friends

Zo hebben we vernomen dat alle tien de seizoenen van Friends tevoorschijn komen. Jippie! De serie is vanaf 1 januari te zien op Netflix, dus heb je meteen een goed voornemen voor de eerste dag van het nieuwe jaar: zoveel mogelijk Friends kijken.

Verder komen er nieuwe seizoenen van How To Get Away With Murder, Gotham, The Flash, The Blacklist, Weeds en Homeland online en krijgen we het vervolg van één van onze favoriete nieuwkomers Dynasty vanaf 18 januari. Ook Riverdale keert 18 januari terug op Netflix, met seizoen 2b.

Voedselindustrie

Een indrukwekkende documentairereeks die we allemaal moeten zien is Rotten, die vanaf 5 januari te zien is. Het onderwerp - corruptie binnen de voedselindustrie - laat je met een hele andere kijk naar het voedsel op je bord kijken. Waarschuwing: deze serie zou je wel eens een beetje misselijk kunnen maken.

Onze favoriete nieuwe film op Netflix? That Awkward Moment! Jason, Daniel en Mikey zijn drie knappe vrienden uit New York die alles voor elkaar lijken te hebben. Alleen in de liefde wil het niet echt lukken: Jason en Daniel slaan regelmatig leuke dames aan de haak, maar hebben 'de ware' nog niet ontmoet.

Mikey is jong getrouwd, maar ook bij hem gaat het niet bepaald perfect: zijn relatie loopt op de klippen. Bij alle drie de heren lijkt het mis te lopen als hun relaties bij dat ene 'awkward' moment aankomen: het moment dat de vraag 'waar gaat deze relatie heen?' zich aandient. Grappig en een tikkeltje romantisch. Gewoon een lekker wegkijkertje!