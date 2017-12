My Name Is Prince: een uniek kijkje in zijn carrière

Hij is zonder twijfel een van de grootste artiesten van de afgelopen decennia: Prince. Met de komst van tentoonstelling My Name Is Prince naar Nederland krijg je de kans op een uniek kijkje in zijn werk en leven.

Kiss, When Doves Cry, Sign “O” The Times, 1999, Sexy M.F., en natuurlijk Purple Rain. De lijst met hits van Prince is oneindig en zijn muziek werd veelvuldig bekroond. De zanger, componist, producer en danser sleepte zeven Grammy Awards, een Oscar en een Golden Globe in de wacht.

Hij werd in 1958 in het Amerikaanse Minneapolis geboren als Prince Rogers Nelson als zoon van twee muzikale ouders. Prince bracht eind jaren ’70 zijn eerste soloplaat uit en doorbrak tijdens zijn tientallen jaren durende carrière meerdere muzikale en maatschappelijke barrières.

Naamsverandering

Een welbekend aspect van Prince’ loopbaan is zijn naamsverandering. Platenmaatschappij Warner Brothers bezat de rechten op de artiestennaam Prince en omdat hij zich geen ‘slaaf’ van het bedrijf wilde voelen, besloot hij zijn naam te veranderen in het onuitspreekbare symbool O(+>. Dit leidde tot meer bijnamen voor Prince - The Symbol, The Artist (Formerly Known As Prince), TAFKAP - die hem in ieder geval heel wat publiciteit opleverden.

Lees ook Prince, een ongrijpbaar genie Likeability of 4

Prince opende in 1987 zijn het enorme complex Paisley Park, waar hij 24 uur per dag kon werken aan muziek, films en clips. Het is tevens de plek waar Prince in 2016 dood aangetroffen werd. Na zijn overlijden werd het complex heropend als museum. Het materiaal dat te zien is op de expositie, is afkomstig van Paisley Park.

My Name is Prince

My Name Is Prince, de enige officiële Prince-tentoonstelling, verhuist begin maart 2018 van Londen naar Nederland. Op de expositie kun je verschillende items van Prince aanschouwen, waaronder kleding van de 1984/1985 Purple Rain Tour en de 1988/1989 Lovesexy Tour, de VOX gitaar waarop hij in 2014 zijn laatste solo op Nederlandse bodem gaf, zijn met diamanten ingelegde wandelstok uit 2015 en het blauwe pak met wolken uit de Raspberry Beret video (1985).

Prince’ familie is trots om de expositie aan de wereld te introduceren: „Voor ons is hij voor altijd onze broer, die niet alleen uitgroeide tot een van de meest veelzijdige componisten van zijn tijd, maar ook tot een entertainer en muzikant die zijn gelijke niet kende. Hij heeft zijn werk en leven altijd willen delen met zijn trouwe fans. Nu hij er niet meer is, zetten wij die gedachte voort.”

My Name Is Prince is van 8 maart tot en met 8 juni 2018 dagelijks geopend voor bezoekers in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via de website.