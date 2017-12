Monique zocht contact met Rachel Hazes

Televisiepersoonlijkheid Dr. Phil komt even niet zo goed uit de verf in het Amerikaanse nieuws. De tv-presentator van zijn eigen Dr. Phil-show zou namelijk alcohol en drugs geven aan verslaafden die in zijn show verschijnen, om ervoor te zorgen dat ze zich misdragen in zijn show.

Dat zegt een man die te gast was in de show, Todd Herzog. Herzog was bezig om te werken aan zijn alcoholverslaving toen hij in 2013 te gast was bij Dr. Phil. Aan STAT en de Boston Globe vertelt hij dat hij naar Los Angeles werd ingevlogen voor de opnames en dat hij nuchter was toen hij arriveerde. Toen hij in zijn kleedkamer aankwam, stond er een fles wodka voor hem klaar.