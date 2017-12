Monica Geuze is zwanger!

We zijn dol op Nederlandse artiesten. Dat blijkt wel uit de Top 2000 die op eerste kerstdag weer van start gaat. Veel van bands die hoog in de Top 2000 staan, probeerden – of proberen nog steeds – om door te breken in de Verenigde Staten. Godfried Nevels schreef er een boek over: Dutch in the USA. We belden hem even.

Hoe kwam je op het idee voor dit boek?

Door het verhaal van Herman Brood. Zijn verhaal laat zien hoe dun de lijn is tussen succes of falen. In eerste instantie ging het erg goed. Brood werd door de Amerikaanse pers als de nieuwe Mick Jagger onthaald en het publiek zag hem als een nieuw, gretig rock and rolldier. Staurday Night vonden ze fantastisch, maar tijdens een optreden in de Bottom Line in New York ging het mis. In de zaal zaten allemaal platenbonzen, belangrijke journalisten en andere hoge piefen, maar omdat er geen speed was, zoop Brood zich klem. Hij dronk iets te veel Margarita’s waardoor hij niet uit zijn woorden kwam. Struikelend over zijn teksten worstelde hij zich door zijn optreden heen. Die avond in New York moest de start worden van een succesvol Amerikaans avontuur, maar die avond betekende het einde van zijn Amerikaanse droom.