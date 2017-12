'Dr. Phil geeft drugs en alcohol aan verslaafden'

Televisiepersoonlijkheid Dr. Phil komt even niet zo goed uit de verf in het Amerikaanse nieuws. De tv-presentator van zijn eigen Dr. Phil-show zou namelijk alcohol en drugs geven aan verslaafden die in zijn show verschijnen, om ervoor te zorgen dat ze zich misdragen in zijn show.

Dat zegt een man die te gast was in de show, Todd Herzog. Herzog was bezig om te werken aan zijn alcoholverslaving toen hij in 2013 te gast was bij Dr. Phil. Aan STAT en de Boston Globe vertelt hij dat hij naar Los Angeles werd ingevlogen voor de opnames en dat hij nuchter was toen hij arriveerde. Toen hij in zijn kleedkamer aankwam, stond er een fles wodka voor hem klaar.

Xanax

Daarnaast vertelt Herzog dat hij van een crew-lid Xanax kreeg „om zijn zenuwen te bedaren", voordat hij op moest. Toen hij uiteindelijk in de show verscheen, was hij dronken en leek het alsof hij moeite had om normaal te lopen.

„Vandaag heb ik een volledige fles - ik denk een liter - wodka op", vertelde Herzog destijds op televisie aan Dr. Phil. In het programma moest hij een blaastest doen, waaruit bleek dat hij ruim drie keer zoveel alcohol op had dan is toegestaan.

„Weet je, ik begrijp dat het een televisieshow is en dat ze willen laten zien in wat voor situatie ik mij bevind", vertelt Herzog, „Maar wat nou als ik daar was overleden? Dat is echt verschrikkelijk."

'Koop heroïne'

Andere gasten die in het verleden bij Dr. Phil zijn langs geweest, beschuldigen de televisiesdokter en zijn crew dat zij hen in gevaar hebben gebracht en alleen hebben gelaten zonder medische aandacht. Een vrouw claimt dat een medewerker van de show haar vertelde om heroïne te gaan kopen voor haar eigen nichtje, dat probeerde af te kicken.

Medewerkers van de show hebben gereageerd op de aantijgen en zeggen dat die „absoluut niet waar zijn." Volgens een woordvoerder is het 'complete nonsens' dat medewerkers de gasten drugs en drank voeren en is de omschrijving van de manier waarop gewerkt wordt 'absoluut niet de juiste weerspiegeling van hoe ze bij Dr. Phil te werk gaan.'

Kenmerken van verslaving

„Helaas halen verslaafden vaak juist uit naar de mensen die het hardst proberen om hun verslaving te stoppen. Hoewel we dit heel jammer vinden, is het een begrijpelijke reactie van verslaafden die op weg zijn naar hun herstel", aldus de woordvoerder.

„Bedrog, oneerlijkheid en ontkenning zijn allen kenmerken van een verslaving. Het scheurt families uit elkaar en zorgt zeker voor een zekere mate van complexiteit als we deze uitzendingen ontwikkelen. Dit zal Dr. Phil er echter absoluut niet van weerhouden om door te gaan met het voorlichten en informeren van het publiek over verslaving."

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar