YouTubetips: al vloggen voor dat begrip bestond

Metro struint wekelijks YouTubekanalen af en tipt er op dinsdag drie. Welke kanalen vallen op? Welke zou je ook eens moeten bekijken?

Boncolor

De Rotterdamse Bonnie Nottroth, bekend van het YouTubekanaal Boncolor, is een van de vele succesvolle vloggers van Nederland. In haar feelgood-video's staat ze stil bij alle momenten in haar leven. Niet alleen de belangrijke, maar ook dagelijkse momenten zoals boodschappen doen, ontbijten en bij vrienden op bezoek. De 25-jarige vlogger maakt al jaren haar eigen filmpjes - nog voor het begrip vloggen überhaupt bestond. En dat ze dat enorm leuk vind om te doen, spat er vanaf. Dat levert haar dan ook betrokken abonnees op (maar liefst 23.000), die haar video's graag bekijken en altijd even een reactie achterlaten.

JoostSpeeltSpellen

Leef, maak en deel: dat is het motto van de 21-jarige Joost Bouhof. Op zijn YouTubekanaal JoostSpeeltSpellen upload hij elke dag een video vol games en gekkigheid. Hij kletst erop los tegen zijn 315.000 abonnees tijdens het spelen van games als ARK Survival Evolved, Grand Theft Auto 5, Survival Games en nog veel meer. Natuurlijk kon op zijn kanaal een potje FIFA 2018 niet ontbreken, al moet Joost toegeven dat hij daar toch niet zo goed in is...

Matijn Nijhuis

We kennen Matijn Nijhuis als nieuwslezer voor de NOS op NPO Radio 2, maar sinds een jaar is hij ook een actieve vlogger op YouTube. Elke dag upload hij Matijns videodagboek op zijn kanaal waarin hij zijn nog net geen 4.000 abonnees meeneemt in zijn dagelijks leven. Hij biedt zijn volgers maar al te graag een kijkje achter de schermen op zijn werk; je moet dan ook niet raar staan kijken als je half bekend Nederland in zijn video's voorbij ziet komen. Maar ook het leven van een NOS nieuwslezer heeft zijn pieken en dalen, Matijns gezondheid laat hem wel eens in de steek en ook dat komt in zijn vlogs geregeld aan de orde.