TV Top 25: Oranje toch een keer de beste

Het WK voetbal, nee dat zat er voor het Nederlands Elftal niet in. Toch was Oranje de afgelopen week een keer de beste, namelijk op het gebied van kijkcijfers. Met 2,7 miljoen mensen nog enigszins hoopvol op de bank, werd Nederland - Zweden (en de ereronde van Arjen Robben met zijn kinderen) het best bekeken tv-programma van de afgelopen zeven dagen.

NPO 1 heeft een indrukwekkende week achter de rug. In Metro’s TV Top 25 staat de zender namelijk liefst twintig keer. Naast Heel Holland Bakt en de nabespreking op woensdag (Smaakt Naar Meer) doet onder meer ook Oranje Boven Down Under het bijzonder goed.

RTL 4 vs SBS 6

Dat het met RTL 4 niet helemaal lekker gaat, is duidelijk. Humberto Tans RTL Late Night haalde de afgelopen week de Top 25 van de dag zelfs een keer niet, een zeldzaamheidje. Toch heeft de commerciële zender succesnummers. Meisje van Plezier op de zondagavond is een hit en Linda de Mols nieuwe programma Oh, Wat Een Jaar! scoorde het mooiste kijkcijfer op de zaterdag. Ondertussen zit SBS 6 concurrent RTL 4 bepaald nog niet op de hielen. ‘6’ komt nul keer in Metro’s TV Top 25 van de week voor.

NPO 1 heeft over de afgelopen week 20 noteringen, RTL 4 heeft er 4 en NPO 3 scoorde dankzij Oranje 1 notering.

Top 25

(van zondag 8-10 tot en met zaterdag 14-10)

1 Voetbal: Nederland – Zweden (di 10-10, NPO 3) 2.760.000

2 Heel Holland Bakt (zo 8-10, NPO 1) 2.477.000

3 Journaal 20.00 uur (ma 9-10, NPO 1) 2.315.000

4 Postcodeloterij Miljoenenjacht (zo 8-10, NPO 1) 2.102.000

5 Gouden Televizierring Gala (do 12-10, NPO 1) 2.068.000

6 Oranje Boven Down Under (wo 11-10, NPO 1) 1.952.000

7 Tussen Kunst en Kitsch (wo 11-10, NPO 1) 1.706.000

8 Journaal 18.00 uur (do 12-10, NPO 1) 1.536.000

9 Oh, Wat Een Jaar! (za 14-10, RTL 4) 1.533.000

10 Eén Tegen Honderd (vr 13-10, NPO 1) 1.481.000

11 Studio Sport Eredivisie (za 14-10, NPO 1) 1.406.000

12 Meisje van Plezier (zo 8-10, RTL 4) 1.379.000

13 Half Acht Nieuws (do 12-10, RTL 4) 1.377.000

14 Radar (ma 9-10, NPO 1) 1.370.000

15 De Wereld Draait Door (vr 13-10, NPO 1) 1.362.000

16 Eénvandaag (do 12-10, NPO 1) 1.360.000

17 Spoorloos (ma 9-10, NPO 1) 1.355.000

18 Smaakt Naar Meer (wo 11-10, NPO 1) 1.321.000

19 Studio Sport (zo 8-10, NPO 1) 1.293.000

20 Flikken Rotterdam (vr 13-10, NPO 1) 1.217.000

21 Kassa (za 14-10, NPO 1) 1.201.000

22 Pauw (do 12-10, NPO 1) 1.184.000

23 Gouden Televizierring Gala, Rode Loper (do 12-10, NPO 1) 1.157.000

24 Goede Tijden, Slechte Tijden (ma 9-10, RTL 4) 1.147.000

25 Het Beste Brein van Nederland (za 14-10, NPO 1) 1.141.000

Bron: Stichting Kijkonderzoek