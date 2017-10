TV-avond: Jinek over nieuw seizoen Verenigde Staten

Jinek bij De Wereld Draait Door

Vanavond is Eva Jinek te gast bij Mathijs van Nieuwkerk. Afgelopen donderdag heeft ze de zilveren Televier-Ster in de wacht gesleept, maar vanavond gaat het over de toekomst: Jinek vertelt over haar tweede reeks van De Verenigde Staten van Eva.

Waar en wanneer: 19.00 op NPO 1

Netwerken, netwerken, netwerken...

In Models In Paris worden zes modellen gevolgd die proberen door te breken in Parijs. In de aflevering van vanavond ontdekken de modellen het belang van netwerken en gaan ze kijken bij een coutureshow van Lucinda en Silke. Daarnaast haalt de jonge Famke voor het eerst een betaalde klus binnen.

Waar en wanneer: 21.35 op RTL 5

Hulk-avond

De fans van het groene monster genaamd Hulk zijn in hun element vanavond; er komen maar liefst twee films op tv. Veronica trapt af met The Incredible Hulk waarin Edward Norton de rol van Bruce Banner speelt. Hij is op zoek is naar een medicijn tegen zijn gedaanteverwisseling en komt op die reis zijn vijand Abomination tegen. Daarna komt Hulk, de voorloper van The Incredible Hulk. Hierin wordt de rol van Banner gespeeld door Eric Bana. Hij werkt aan een geheime machine waarmee levende cellen kunnen worden gemanipuleerd, maar er gaat van alles mis. En elke keer als hij kwaad wordt, verandert hij in de Hulk.

Waar en wanneer: 20.30 op Veronica