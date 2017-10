Sanne Hans breekt ribben na val met borrel teveel op

Mocht je vanavond naar de eerste aflevering van The Voice kijken en denken: wat kijkt Sanne Hans raar, dan kan dat kloppen. In de Veronica Ochtendshow met Giel vertelde de zangeres vrijdagochtend dat ze met gebroken ribben in haar coachstoel heeft gezeten doordat ze met een borreltje teveel achter de kiezen op een tafeltje was gevallen.

„Na de laatste opnamedag van de ‘Blind Auditions’ van ‘The voice of Holland’ waren we zo blij dat het erop zat, dus toen nam ik een drankje. Daarna ging ik braaf naar huis met Daniel", aldus de zangeres tegen Beelen. „Ik ging lekker slapen en hij ging de hond uitlaten. Ik was zo blij toen ze weer terug kwamen, want ik was lekker teut."

Oeps

Blij stapte ze vervolgens uit bed, maar: „toen ging ik keihard op mijn bek. Ik ben toen met mijn ribben op een tafeltje gevallen. De eerste week had ik nergens last van, maar na een week voelde ik mijn ribben terwijl ik op de wc zat. Ik heb niet geklaagd en ik heb al mijn promo’s en optredens gedaan, maar ’s ochtends merk ik dat het nog lastig is met mijn ademhaling.”

Beluister het hele fragment van Radio Veronica hier: