Ryan Gosling spreekt zich uit over Weinstein

Acteur Ryan Gosling heeft zich als een van de weinige mannelijke acteurs in Hollywood uitgesproken over de beschuldigingen van seksuele intimidatie van filmproducent Harvey Weinstein.

,,Ik wil mijn steun betuigen aan alle vrouwen die de moed hebben om zich tegen Harvey Weinstein uit te spreken", schrijft Gosling op zijn Twitter-account. ,,Net als de meeste mensen in Hollywood heb ik met hem gewerkt en ik ben diep teleurgesteld in mijzelf dat ik mij niet bewust was van deze verwoestende ervaringen van seksuele intimidatie en misbruik."



Gosling vervolgt: ,,Hij is tekenend voor een systematisch. Mannen moeten vrouwen steunen en samenwerken tot men zich werkelijk verantwoordelijk voelt en er verandering komt."

Lang gewacht

De woorden van Gosling zijn woorden waar heel veel mensen al een paar dagen op gewacht hadden, sinds de beschuldigingen een week geleden begonnen. Het feit dat een acteur die met Weinstein samenwerkt zich durft uit te spreken is volgens actrice Lena Dunham precies wat nodig is om te helpen. ,,Door je uit te spreken komt er verandering", zei Dunham hierover.

Ook acteurs Seth Rogen en Kevin Smith hebben zich op Twitter negatief uitgelaten over Weinstein.

Weinstein wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie. De producent werd eerder ontslagen bij zijn eigen The Weinstein Company, nadat er een aanklacht tegen hem werd ingediend. Sindsdien klappen steeds meer actrices uit de school. Onder andere actrices Gwyneth Paltrow en Angelina Jolie meldden in het verleden door de filmmaker te zijn lastig gevallen.