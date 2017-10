Romantiek en typecasting met Maarten en Lykele

In de nieuwe romantische comedy Weg van Jou strijden acteurs Maarten Heijmans en Lykele Muus om het hart van dezelfde vrouw, Katja Herbers. In de film zijn de twee vrienden echte tegenpolen, maar hoe zit dat eigenlijk in het echt? Metro spreekt Lykele Muus en Maarten Heijmans over typecasting, romantiek en dat er in iedere rol wel een stukje van jezelf terug te vinden is.

„Als ze ons voor deze rollen hadden getypecast, dan zou het eerder andersom geweest zijn!”, zegt Lykele Muus (30) lachend gevraagd naar of hij een beetje lijkt op zijn niet al te sympathieke filmpersonage Len. „Niet dat jij een lul bent, Maarten….” „Maar dat vinden mensen vaak wel”, reageert vriend en collega Maarten Heijmans (33) direct. „Ja, ik hoor weleens dat mensen mij arrogant vinden. Maar ik denk dat dat komt omdat ik vaak harde grappen ga maken als ik me een beetje ongemakkelijk voel. Dan kom ik misschien zo over.”

Romantiek

Muus ziet nog meer overeenkomsten tussen zichzelf en Stijn, het personage van Heijmans. „Stijn neemt Evi mee op een boottocht, heeft een picknickmand mee en gaat daar gitaar voor haar spelen. Dat zou ik ook kunnen doen. En ik zie Maarten niet zo snel netjes aangekleed in alle vroegte een vrouw verrassen met een picknickmand.” Maarten: „Nou, dat zou jou nog weleens kunnen verbazen. Zeker in ‘vroeger tijden’. Ik heb bijvoorbeeld weleens een vriendin gebeld en gezegd dat ze op een bepaalde brug moest gaan staan en op een zeker moment naar beneden moest kijken. Toen kwam ik in een bootje aanvaren en heb ik een liedje voor haar gespeeld op de ukelele. Dat is toch wel romantisch niet?” Lykele: „Ja, dat is dan wel weer Stijn ten voeten uit.”

Maarten denkt dat vergelijkingen tussen de acteur en het personage dat gespeeld wordt onvermijdelijk zijn. „Je legt altijd wel iets van jezelf in een rol die je speelt. Lykele maakt bijvoorbeeld graag grappen met woordspelingen en dat doet Len ook in de film. Al zijn dat wel stomme grappen en zijn jouw grappen altijd wel leuk.” Lykele: „Dat klopt. Maar Len vindt zichzelf ook altijd superlekker en belangrijk.” Maarten: „En jij jezelf alleen maar lekker, haha!” Hij vervolgt: „Op sommige vlakken lijken we dus juist wel op elkaar. Stijn houdt ook niet van gezeik aan zijn kop en loopt weg als het moeilijk wordt, dat doe ik ook.” Lykele, verwijzend naar een actie van Len in de film: „Maar als mijn vriendin voor haar werk overgeplaatst zou worden, zou ik dus wel meegaan, maakt niet uit waarheen.”

Klapper

Weg van Jou draait vanaf deze week in de bioscoop. Of het dé hit van het najaar wordt? „Dat is altijd moeilijk te zeggen”, zegt Lykele. „Soms wordt een goede film geen hit en een minder goede film opeens wel. Maar deze film heeft het zeker in zich om een hit te worden. Het is een feel good-film waar je je ook echt good van gaat feelen!”