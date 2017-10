Rolling Stones blijven in muzikale topvorm!

Ja ze zijn oud en bejaard, maar dat leeftijd slechts een nummer is hebben de Rolling Stones wel weer bewezen. Zaterdagavond stonden ze in een uitverkochte Johan Cruijf Arena en de rockers gaven een fenomenale show weg! Samen zijn ze 293 jaar oud, niet erg, want al die jaren aan ervaring maken het concert tot een magische belevenis. Een groot muzikaal feest waarbij vaders en zonen en oma's met kleindochters staan te genieten!

Je zou misschien verwachten dat de Stones na al die jaren gewoon een verplicht nummertje spelen, maar de mannen wisten van begin tot het einde te boeien. Symphathy for the Devil was het openingsnummer van de band en daarna volgde klassiekers als Miss You, Satisfaction, Brown Sugar, You Can't Always Get What You Want en Paint it Black.

Rock en Roll(ator)?

De muziek is zoals we van de Stones gewend zijn steengoed. Maar een concert van de Rolling Stones is meer dan een muzikale belevenis, neem alleen al icoon Mick Jagger.

De zanger heeft al meer dan vijftig jaar podiumervaring en alhoewel zijn leeftijdgenoten misschien al achter een rollator lopen, weet Mick er nog het laatste beetje rock and roll uit te gooien. Ja hij rent misschien iets minder snel dan twintig jaar geleden, maar met zijn charmes weet hij veel goed te maken.

Aardig woordje Nederlands

Waar sommige artiesten er met mooie een 'Hallo Nederland' uit persen, had Mick Jagger duidelijk de moeite genomen om de Nederlandse fans te verwelkomen: ,,Dit is ons 38e optreden in Nederland, zingen jullie mee?" zei een enthousiaste Mick. Later toen hij de bandleden ging voorstellen wist hij er ook nog wat Nederlandse zinnen uit te persen. En ook drummer Charlie Watts toonde zijn liefde voor Nederland, toen Mick hem vroeg naar voren te komen, maakte hij van de gelegenheid gebruik om zijn oranje sokken te tonen.

Met de Rolling Stones weet je het natuurlijk nooit, maar de mannen spelen alsof het hun laatste keer is. Vooral Keith Richards is zichtbaar aan het genieten want er staat constant een lach op zijn gezicht. ,,Het is goed om terug te zijn in Nederland," zei de gitarist. Wat volgde was een betoverende gitaarsolo van Keith, waar duidelijk wordt dat zijn talent nog lang niet is vastgeroest.

Jong en oud

De mannen zijn al actief sinds 1962 en hoewel je zou verwachten dat de zaal gevuld is met vijftigplussers, lopen er ook behoorlijke wat jonge Stones-fans rond. Vaders met zonen, moeders en dochters en we spraken zelfs een oma die haar 6-jarige kleindochter had meegenomen ,,hoort bij de opvoeding he!"

Het zou dit jaar zomaar eens echt de laatste tour van de rockband kunnen zijn. Wat ons betreft mogen ze nog heel vaak blijven terugkomen, want van de Stones krijg je nooit genoeg.