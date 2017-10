Ophef over DWDD: '#Metoo gaat echt over wat anders'

„Ik word een beetje gek van al dat #metoo", zegt schrijfster Jessica Durlacher maandagavond aan tafel bij De Wereld Draait Door. „Ik snap dat mensen zich in sommige situaties ongelukkig voelen. Dat er iemand meer macht heeft, zoals dat met Harvey Warstein. Maar we zijn toch inmiddels heel mondig? Ik heb zelf veel nare situaties meegemaakt, maar dat gebeurt."

In De Wereld Draait Door ging het maandagavond uitgebreid over #metoo. Volkskrant-journalist Wilma de Rek zegt dat de #metoo discussie vorige week niet volledig gevoerd is. „Waarom trokken mensen niet eerder hun mond open? Hebben de vrouwen bewijs? Die discussie werd niet gevoerd." Ze vindt ook dat mannen met de #metoo discussie worden weggezet als bronstige dekhengsten die met een geheven roedel rondwandelen, en dat vrouwen worden weggezet als hulpeloze wezentjes.

Schrijver Arthur Umbgrove vult aan: „Het is voor vrouwen lastig om te bewijzen dat er iets gebeurd is, maar het is voor mannen ook lastig om de onschuld te bewijzen. Journalist Arnold Karskens heeft alle vrouwen die zich misbruikt voelen door tv-bazen in Hilversum opgeroepen zich te melden. Dat is hetzelfde als het PVV Polenmeldpunt."

'Zwarte Pietendiscussie'

Journaliste Hanneke Groenteman geeft aan dat de #metoo discussie haar vermoeit. „Dit doet me denken aan de Zwarte Pietendiscussie. Het waaiert zo uit."

Het gesprek aan tafel zorgt voor aardig wat irritatie bij kijkers.

Bronzige dekhengsten

De Rek ging zelfs nog even tegen Peter Vandermeersch in, die ook in de studio zat. De journaliste staat niet achter de uitgebreide 'zij ook'-productie die afgelopen zaterdag verscheen in NRC. „Ik vind het niet journalistiek. Ik vind dat je bij dit onderwerp moet uitzoeken hoe het echt zit. Je moet met cijfers en feiten komen. Ik wil heel graag weten of het echt zo is of mannen zich veel vaker hier schuldig aan maken."

