Justin Biebers nieuwe tattoo is reusachtig

Een ding is zeker: Justin Bieber kan zijn fans verrassen. Hij heeft namelijk zijn torso helemaal onder laten tatoeëren. De 23-jarige zanger plaatste zaterdag een filmpje op zijn Instagrampagina, en het resultaat is… verbluffend, maar wel even wennen.

De tattoo is reusachtig. Hij begint onder zijn navel en gaat door tot boven zijn borst, waar het aansluit op zijn andere tattoo’s, die hij al eerder heeft laten plaatsen. Op zijn torso zijn de tattoo's nu allemaal een groot geheel.

60 verschillende tattoo’s

Justin Bieber heeft in totaal 60 verschillende tattoo’s op zijn lijf, maar zijn laatste aanwinst is natuurlijk wel heel opmerkelijk. In de reacties is te lezen dat ook niet iedereen blij is met de nieuwe lichaamsversiering. Aan zijn Instagrampagina te zien is hij er zelf super trots op, en dat is wat belangrijk is.

„Ik snap niet waarom iedereen zo overdreven reageert. Ja, Justin heeft zijn hele torso bedekt met tattoo's, maar hij vindt het mooi dus houd je mond. Ik vind het ook niet mooi, maar het is zijn lichaam en we moeten zijn beslissingen respecteren'', reageert een fan op zijn Instagram.

Dus, wat vinden we? Yay or nay?