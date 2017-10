Johnny de Mol wordt vader

Johnny de Mol heeft geweldig nieuws naar buiten gebracht. De tv-man, bekend van onder meer het tv-programma SynDROOM, wordt vader.

Dat heeft De Mol gedeeld via Instagram. Op de gedeelde foto staan drie schoenenparen: een paar van De Mol zelf, een paar van verloofde Anouk van Schie en een paar van dochtertje Kiki, dat Van Schie meenam uit een eerdere relatie. Naast deze paren staat een groot vraagteken met een hartje.

De Mol lijkt helemaal in de wolken met het nieuws. In het bijschrift bij de foto schrijft hij: „Je bent zo welkom en wij zijn intens gelukkig! Mooier dan dit wordt het niet!!" Het is het eerste kindje dat De Mol en zijn kersverse verloofde verwachten.

Aanzoek

De Mol maakte in augustus bekend dat hij met Van Schie, die onder meer bekend is van de meidengroep Kus, zou gaan trouwen. „Ik ben zo blij met haar. Ik dacht: vastleggen die hap. Als je het weet, dan weet je het. Dit voelt zo goed”, jubelde Johnny destijds. “Er komt een mooi feestje aan." De twee geven aan ergens volgend jaar te willen trouwen.

Nu populair: Johnny de Mol en Anouk van Schie gaan trouwen

Over het aanzoek had de presentator erg goed nagedacht. „Ik heb het helemaal op de ouderwetse manier gedaan”, vertelde hij in RTL Boulevard. “Ik ben de dag daarvoor een biertje gaan drinken bij haar vader. „Samen met haar dochter heb ik de hele dag voorbereid. Het was een volmondig ‘ja’."