Getal boven de 10: spanning en sensatie op ID

Metro bekijkt elke week een tv-zender die verder weggestopt zit dan de kanalen 1 tot en met 10. Deze week is dat Investigation Discovery (ID).

Een zender vol moord, vermissing en drama, of zoals ze het zelf noemen: misdaad-realityprogramma’s. Ze vertellen waargebeurde verhalen over waar mensen toe in staat zijn als ze tot het uiterste worden gedreven. Klinkt spannend, maar een tikkeltje variatie lijkt in geen velden of wegen te bekennen. Hoe dan ook, mijn bak Ben & Jerry’s (zonder landbouwgif) en ik zitten er klaar voor en de avond begint met ’I’d kill for you’. De naam zegt het al: mensen zijn bereid om ver te gaan als ze van iemand houden.

Deze aflevering gaat over Kim, haar vriend Buzz en haar dochter Rebecca, die een conflict hebben met de ouders van Kim over de voogdij over Rebecca. Er lopen een aantal dure rechtszaken en als het stel het niet meer kan financieren, besluiten ze te vluchten. Maar de dag voor het gezin wil vertrekken, wordt Buzz vermoord. Alles wijst erop dat de ouders van Kim er iets mee te maken hebben, maar het tegendeel blijkt en de zaak loopt dood. Een hele tijd later blijkt dat de zus van Kim, die zich de hele tijd heel onschuldig op de achtergrond gehouden heeft, de moord heeft gepland. Aparte wending...

De zender heeft daarna twee afleveringen ’Dates from hell’ voor me in petto, waarbij ik - eerlijkheid boven alles - best wel gespannen op de bank zat. In de eerste aflevering gaan de net zwangere Ken en Sarita een romantisch weekendje weg, wat eindigt met een schietpartij in een winkelcentrum in Salt Lake City. Ken is politieagent en heeft, ondanks dat hij geen dienst had, zijn geweer bij zich. Hij twijfelt geen seconde en gaat een vuurgevecht aan met de schutter terwijl hij belt voor back-up: een heldendaad met gevaar voor eigen leven.

De tweede aflevering vertelt het waargebeurde verhaal van Nikita, die online een date afspreekt met iemand van haar school, maar eenmaal in de auto komt ze er al snel achter dat ze niet bij hem is ingestapt. Ze wordt ontvoerd en weet uiteindelijk gelukkig uit de auto te ontsnappen.

Ik betrap mezelf erop dat ik de bak Ben & Jerry’s intussen leeg heb, dus misschien is variatie in programma’s toch niet zo belangrijk als het zo spannend is...