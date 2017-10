Gaat Lubach er met de Televizier-Ring vandoor?

De Zilveren sterren voor acteurs en presentatoren zijn afgestoft, de Gouden stuiver voor het leukste kinderprogramma is opgepoetst en de Televizier-Ring voor het beste programma glanst als nooit tevoren. Vanavond is het weer tijd voor de uitreiking van dé televisieprijzen van Nederland, waaronder Gouden Televizier-Ring.

De belangrijkste vraag is natuurlijk wíe schuift die ring vanavond om zijn (of haar!) vinger? Metro waagt vast een gokje.

Lubach

Voor de belangrijkste prijs, namelijk de ring zelf, zijn dit jaar drie heel populaire programma’s genomineerd, namelijk De Beste Zangers van Nederland (AVROTROS), Expeditie Robinson (RTL5) en Zondag met Lubach (VPRO). Ze verdienen het allemaal, maar wij gaan voor Zondag met Lubach als winnaar. Het programma weet ingewikkelde onderwerpen op een luchtige manier uit te leggen, maar brengt ook echt wat teweeg.

Jinek

Floortje Dessing, Geraldine Kemper en Eva Jinek strijden vanavond om de Zilveren Televizierster voor beste presentatrice en wij denken dat Jinek er met de prijs vandoor gaat. De presentatrice zette zichzelf afgelopen jaar echt op de kaart als talkshowhost met haar late night-programma Jinek. En ze lijkt daarin steeds meer zichzelf en dat maakt haar alleen maar leuker.

Wilfred Genee

Oke, dit is wat ons betreft de moeilijkste categorie om een winnaar in te voorspellen. Genomineerd als Beste Presentator zijn Arjen Lubach, Beau van Erven Dorens en Wilfred Genee en voor alle drie valt evenveel te zeggen. Beau deed het fantastisch als Humberto-vervanger in RTL Summer Night, Lubach als host van ZML en Genee is al jaren sterk in Voetbal Inside op RTL 7. Wilde gok: Genee. Zijn collega Johan Derksen roept de kijkers van VI immers al een maand op om te stemmen, en dat heeft eerder gewerkt toen VI in 2011 dé Ring binnensleepte en daarmee Wie is de Mol en The Voice of Holland versloeg.

Angela Schijf

De Zilveren Televizierster voor Beste Actrice gaat vanavond naar Angela Schijf, daar durven we ons handje wel voor in het vuur te steken. Hoewel ze de prijs vorig jaar ook al won. De andere genomineerden zijn Isa Hoes en Elise Schaap, maar de winst gaat naar Angela vanwege haar inmiddels jarenlange optreden in Flikken Maastricht en haar rol in de nieuwe, spannende RTL-serie Meisje van Plezier. En we weten dat Angela een enórme fanschare heeft die uiteraard massaal op hun lieveling gestemd hebben.

Erik de Vogel

Opnieuw valt de naam van Arjen Lubach op deze pagina. Dit keer omdat hij het was die ervoor gezorgd heeft dat Goede Tijden, Slechte Tijden-acteur Erik de Vogel bij de laatste drie kanshebbers voor de Zilveren TelevizierSter Acteur zit. Lubach voerde een heuse campagne voor de man die al 20 jaar de rol van Ludo Sanders speelt in de RTL-soap en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. En hoewel we eigenlijk wel vinden dat de andere genomineerden Jeroen van Koningsbrugge (Smeris, Riphagen) en Thom Hoffman (Dokter Tinus) betere acteurs zijn, gunnen we Erik deze overwinning van harte. Ludo heeft het immers al zwaar genoeg.

Anna Nooshin

Drie enorm uiteenlopende types maken dit jaar kans op de Televizier Talent Award, namelijk Anna Nooshin, Marieke Elsinga en Özcan Akyol. Eus was geweldig in zijn NTR-reportagereeks De Neven van Eus, Anna Nooshin maakte een mooie carrièremove door van blogger op te klimmen tot presentatrice van Hollands Next Topmodel en voormalig dj Marieke Elsinga is met haar frisse verschijning ook niet meer van de buis te slaan bij RTL. Appels met peren vergelijken dus in deze categorie. Maar omdat we denken dat Anna de meest mobiele aanhang heeft, gaat zij winnen.

Hallo, ik heb kanker

In de categorie beste kinderprogramma zetten we ons geld op Hallo, ik heb kanker van de EO. De andere genomineerden zijn Brugklas en BommetjeXXL (beide AVROTROS), maar het indrukwekkende programma van de EO steekt daar zeker met kop en schouders bovenuit. Knap hoe presentatrice Anne-Mar Zwart de vier jongeren tussen de 9 en 15, die allemaal een andere vorm van kanker hebben, hun verhaal laat doen.