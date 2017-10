Foo Fighters komen naar Pinkpop 2018

De eerste naam van Pinkpop 2018 is bekend: Foo Fighters. Drie jaar na hun last-minute annulering, is de Amerikaanse band een van de dagafsluiters van het festival.

In 2015 stond de band eveneens op het programma van het festival in Landgraaf. De band was echter niet in staat om Pinkpop af te sluiten omdat frontman Dave Grohl een paar dagen eerder een beenbreuk opliep tijdens een show in het Zweedse Göteborg. De Belgische band Triggerfinger werd last-minute opgetrommeld en Pharrell Williams was de nieuwe afsluiter.

De band liet weten terug te keren om de annulering goed te maken, maar tot nu toe wist Pinkpop dat, ondanks aanhoudende geruchten, niet te bewerkstelligen. In 2017 ging het zelfs mis door een foutje in de planning. „Ze hadden het wel in hun agenda gezet, maar op de verkeerde datum", vertelde festivalbaas Jan Smeets toentertijd.

100% zeker

Het is nog onbekend op welke dag de band het podium zal betreden, maar Smeets is er van overtuigd dat ze komen. „Ja, ik weet 100% zeker dat ze komen. Al is 'ie wel een keer van een podium gevallen, maar ja... En we hebben deze keer wel de goede data doorgegeven, niet zoals in 2017", vertelt Smeets aan 3FM.

De 49ste editie van het festival in Landgraaf vindt op 15, 16 en 17 juni 2018 plaats. Woensdag 21 februari zal het programma worden bekendgemaakt, waarna op 24 februari de kaartverkoop van start gaat.