F1rstman: mijn goal in life is de Nobelprijs winnen

De naam Hassan Syed doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar als we de naam F1rstman noemen gaan waarschijnlijk alle alarmbellen af. De Pakistaans-Nederlandse muzikant werkte al samen met Boef, Lil’ Kleine en Dyna voor hits als ‘Overal’ en ‘Round & Round’ die miljoenen keren gedraaid werden op Spotify. Vrijdag bracht hij zijn eerste EP uit, waarmee hij plan is Nederland helemaal te veroveren. En binnenkort is ook de rest van de wereld aan de beurt…

F1rstman is een tikkeltje zenuwachtig als we hem vrijdagmiddag spreken. Niet voor het interview, maar voor de officiële releaseparty van zijn EP ‘At F1rst’, die ’s avonds plaatsvindt. In combinatie met een diner voor zijn grootste fans en de pers worden – onder het genot van heerlijke (Pakistaanse) maaltijden – zijn nieuwste tracks ten gehore gebracht.

Waarom noem je het eigenlijk een EP? Er staan tien nummers op die plaat!

Beetje gek hè? Het was eigenlijk de bedoeling dat het maar vijf nummers werden, maar opeens had ik tien hele goede platen die ik wilde laten horen. Toch wil ik het nog geen album noemen. Ik weet namelijk zeker dat als ik nog meer tijd, mogelijkheden en faciliteiten heb dat er uiteindelijk een nog dikkere plaat gaat komen. Dit is slechts een voorproefje. Wie weet heb ik straks wel een album met veertig tracks!

Toch geef je aan dat je nerveus bent voor deze release. Waarom dan?

Ik ben een prestatiefreak. Ik houd van presteren, wil altijd nummer één zijn. Vandaar ook die naam F1rstman, haha. Daar ben ik natuurlijk niet zomaar op gekomen. Ik hoop gewoon heel erg dat deze plaat het goed gaat doen. Voor optredens ben ik trouwens niet zo nerveus hoor. Of het nou een Ziggo Dome of een kleine zaal is: het maakt me niets uit want optreden vind ik het leukste van mijn werk. Zolang ik mensen blij maak en dit kan blijven doen, ben ik ook blij.

Wat is ‘At F1rst’ voor een plaat?

Het is voor het eerst dat ik echt een verzameling tracks uitbreng. Er zit een rode draad in. Ik neem mensen eigenlijk mee op een muzikale reis door de vibes en verschillende gezichten van F1rstman. Dat doe ik niet alleen; zo staan Bollebof, KM van SFB, Josylvio en I Am Aisha ook op At F1rst.

Ja, je hebt nogal wat bekende namen uit de urbanscène waarmee je samenwerkt. Staat er nog iemand op je wishlist?

Ronnie Flex en ik. Dat moet echt een keer gebeuren. Of dat ook echt gaat gebeuren? You never know… Als het aan mij ligt heel, heel snel in ieder geval.

Welke track op je EP ben je het meest trots op?

Dan ga ik voor ‘Kabhi’ die ik samen met Dystinct produceerde. Die sound ligt het meest dichtbij mij, bij de sound die ik naar buiten wil brengen. De emotie in die track klopt heel erg en je hoort goed mijn kenmerkende Bollywood-sound. Dat Bollywood is er trouwens ingegroeid, dat was niet iets waar ik vanaf het begin mee bezig was. Ik wilde graag een unieke sound hebben en dat is dit uiteindelijk geworden. Nu ben ik heel blij dat ik een eigen signature sound heb. Als mensen een track van F1rstman horen, weten ze meteen dat ik het ben. Dat was precies de bedoeling.

Veel mensen weten niet dat je ook heel goed kunt beatboxen. Horen we dat nog terug op de EP?

Nee, dat is echt iets wat ik gebruik als showelement tijdens optreden. Ik beatbox vaak om het publiek op te warmen. Het heeft dat verrassingseffect, mensen verwachten het niet. Ik probeer altijd om de afstand tussen mij en het publiek zo klein mogelijk te maken. Om mens – en dus kwetsbaar – te blijven als artiest zijnde. En volgens mij kan het publiek dat altijd wel waarderen.

Ben je niet bang dat de urbanscène in Nederland nu op zijn hoogtepunt is, en dat het volgend jaar opeens allemaal voorbij is?

Nee, want ik meng me ook niet echt in die ‘urbansound’ van nu. Ik bewandel mijn eigen pad, heb ook een eigen fanbase. Ik wil straks een lekkere routinier zijn, nog minimaal twintig jaar meegaan. Ik zit al mijn hele leven in de muziek en hoop dat ook mijn leven lang te kunnen doen. Bang dat het over waait hoef ik niet te zijn. Als iets niet meer werkt, dan werk ik aan iets nieuws.

Wat zijn dan nieuwe dingen? Toekomstdromen?

Ik wil meedoen aan de wereldtop, net als artiesten als Pit Bull of Sean Paul die wereldwijd in verschillende landen in de charts staan. En mijn goal in life is trouwens ook om ooit een Nobelprijs te winnen. Dat moet toch ooit in mijn leven een keer werkelijkheid worden.



Is het niet handig om plannen te maken voor Engelstalige tracks? In het Nederlands aan de wereldtop staan wordt denk ik best lastig…

Sterker nog, dat zijn geen plannen meer maar wordt binnenkort werkelijkheid. Ik heb nummers in het Engels klaarliggen en ook nummers in mijn eigen taal, Urdu. Het is de bedoeling dat ik binnenkort ook in de Bollywood-scene tracks ga uitbrengen. Dat is de volgende stap na deze EP. Hoe dat gaat klinken? Precies zoals de F1rstman die jullie kennen, maar dan in een andere taal.

De EP ‘At F1rst’ is vanaf nu te beluisteren op o.a. Spotify.