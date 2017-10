Expeditie Robinson: Niels gaat los over dieren doden

Of er nog iets op tv is deze donderdagavond? Absoluut. Metro selecteert iedere dag de leukste, beste, ontroerendste of apartste programma's die je zeker zou kunnen gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

Expeditie Robinson

Tussen het eten van een dood dier en het dier ook daadwerkelijk doden, zit voor veel mensen nogal een verschil. Zo ook voor de bewoners van kamp Noord. Als Niels een paar krabachtigen levend aan het koken is, vraagt Marieke of er een deksel op de pan mag. Ze kan het niet aanzien en dat is voor Niels voer voor discussie, want waarom wel vlees eten maar het dier waarvan het afkomstig is niet kunnen zien sterven? Hij lijkt echter alleen te staan als ook Roeland zich tegen hem keert...

Waar en wanneer: Expeditie Robinson, vanavond om 20.30 uur op RTL 4

Niet te geloven

De mannen van Streetlab kunnen veel, erg veel. Zoveel dat ze zichzelf soms ook niet meer geloven. Dat leverde het nieuwe format Streetlab: niet te geloven op. Zo schreven Stijn en Daan in 48 uur een boek, zeiden ze. Dat geloofden Jasper en Tim natuurlijk nooit. En toch was het zo. Het boek ligt nu zelfs in de winkel! Vanavond weer nieuwe weddenschappen en kijk tot die tijd hieronder naar het item over het nieuwe boek PolderGlamour.

Waar en wanneer: Streetlab, niet te geloven, vanavond om 21.20 uur op NPO 3