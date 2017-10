Deze series komen allemaal terug op tv

Of de goede ideeën zijn op of de series waren vroeger gewoon leuker. Hoe het ook zij: steeds meer series van toen keren na jaren van afwezigheid terug op de buis.

Will & Grace

De meest recente tv-comeback is die van Will & Grace, waarvan een compleet nieuw seizoen vanavond start bij TLC. De serie over de New Yorkse homo Will en zijn beste vriendin Grace was van 1998 tot 2006 te zien en afgelopen voorjaar was daar opeens het nieuws over een nieuw seizoen. Volgens de eerste berichten is het nog net zo leuk als vroeger.

Roseanne

De familie Conner uit de sitcom Roseanne! maakt momenteel ook aanstalten voor een heuse televisieterugkeer. ABC heeft voor 2018 een nieuw, tiende seizoen besteld en hoofdrolspeelster Roseanne Barr (foto) is al aan boord. Ook de kinderen keren terug in de remake van een van de succesvolste Amerikaanse comedy’s ooit gemaakt. En ja, ook vader Dan (John Goodman) keert gewoon terug, ondanks dat hij in het laatste seizoen van de serie overleed aan een hartaanval. We negeren die gebeurtenis gewoon, aldus de makers. This is tv, man!

Dynasty

Dynasty? Dat is toch die serie waar oma vroeger naar keek? Jazeker. Die met bitch Alexis? Hmhm. Nou, die keert dus ook terug in een nieuw jasje. In eerste instantie (natuurlijk weer) alleen in Amerika, namelijk op The CW, maar wel al op 11 oktober dus waarschijnlijk hoeven we niet heel lang te wachten. Dynasty was een soapy dramaserie over twee families en zal dat nu ook zijn, maar wel toegespitst op deze tijd. Achter de schermen wordt de serie gemaakt door mensen die eerder ook Gossip Girl en The O.C maakten, dus dat belooft in ieder geval veel goeds. Of Alexis (Joan Collins) weer meedoet, is nog niet bekend.

The L Word

Midden jaren 2000 was daar voor het eerst een dramaserie over lesbische vrouwen. Geen stereotyperingen over tuinbroeken en kort haar, maar een goed verhaal dat de levens van een groep lesbiennes in Los Angeles volgde. Uiteraard met de nodige intriges om het leuk te houden, maar verder gold de serie vooral als baanbrekend. In 2009 hield The L Word op, maar de makers vinden het nu tijd voor een vervolg. ‘De tijden zijn veranderd’, aldus bedenkster Ilene Chaiken. De serie wordt gemaakt door Showtime, maar een datum is nog niet genoemd.

Young Sheldon

Een beetje de vreemde eend van het rijtje, want de 'old Sheldon' is nog gewoon op tv, maar ook na tien seizoenen van The Big Bang Theory vragen fans zich nog wel eens af: wie is Sheldon Cooper en hoe is hij zo geworden? Op die vraag krijgen we antwoord in de serie Young Sheldon, jawel over het leven van TBBT-hoofdpersonage Sheldon als 9-jarige jongen. Sheldon-vertolker Jim Parsons, de bestbetaalde tv-acteur van Amerika, spreekt de voice-over in. De eerste aflevering is inmiddels te zien geweest en zender CBS heeft nog 22 afleveringen besteld. Waar en wanneer de reeks hier te zien is, weten we nog niet.