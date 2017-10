Chantal Janzen in verwachting van jongetje

Gisteravond was Chantal nog live te zien in de uitzending van het Televizier-Ring Gala. Daar reikte ze de prijs voor beste presentator uit aan Wilfred Genee.

Op haar Instagram plaatste ze een foto waarop een stukje van haar buik te zien is. Daarop is een blauw hartje getekend en ligt, vermoedelijk, de hand van haar 9-jarige zoon James. Ook haar man Marco Geeratz plaatste de foto op zijn Instagram.

Chantal Janzen maakte vrijdagavond via Instagram bekend dat ze zwanger is. Alweer verwacht ze een jongetje.

