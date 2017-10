‘Arjen Lubach is niet zomaar een grapjas’

Hij scoort de ene viral na de andere, is grappig, slim én weet ook nog eens elke zondagavond honderdduizenden mensen naar de lineaire tv te lokken. Arjen Lubach is hot, heel hot. Maar wat maakt hem zou eigenlijk zo goed?

We vroegen het bekende tv-mensen op de rode loper van het Televizier-Ring gala in Amsterdam, waar Arjen liefst twee keer kans maakte op een prijs. De Ster voor beste presentator en de Ring voor beste tv-programma met ZML.

'Minst onhandig'

„Droog onhandig, zo zou ik zijn stijl omschrijven”, zegt acteur en presentator Jeroen van Koningsbrugge over zijn tv-collega. ,,En dat is ook zijn charme: hij staat niet stijf van de zelfverzekerdheid. Je moet het denk ik ook zo zien: er is bij ZML een groep schrijvers hij is daarvan de minst onhandige. Hij kan het net iets beter brengen dat de rest.”

Tv-veteraan Robert ten Brink vindt het terecht dat Lubach maar liefst kans maakt op twee prijzen tijdens de 52e editie van het Televizier-Ring Gala. „Zeer terecht. Hij is een heel oorspronkelijk televisietalent, een internetgoeroe én farao der Nederlanden, wat wil je nog meer!? Hij is ook niet zomaar een grapjas, maar een heel intelligente man.”

Voormalig tv-presentator Jack Spijkerman weet wel hoe de 38-jarige Lubach zo goed geworden is: „Omdat hij een opleiding heeft gehad bij Kopspijkers, natuurlijk”, zegt hij lachend. „Heel lang geleden heeft hij achter de schermen meegeschreven aan het programma. Samen met onder meer Pieter Jouke, met wie hij later ook Bureau Renkema vormde. Maar ik wil niet zeggen dat ik hem ontdekt heb hoor, mensen ontdekken zichzelf. Maar deze is uitermate geestig.”

Sieraad voor de tv

Tv-criticus Bert van der Veer heeft ook alleen lovende woorden voor Lubach, en dan met name voor zijn programma ZML. ,,Het programma is een sieraad voor de Nederlandse televisie”, zegt Van der Veer. „Lubach zelf is in de eerste plaats een goede programmamaker die zich heeft ontwikkeld tot een goede presentator die het materiaal waarmee hij werkt ook nog eens zelf vervaardigd. Ik ben er blij mee, ik kijk iedere zondagavond.”

Janine Abbring, behalve goede vriendin ook eindredacteur van Lubach bij Zondag met Lubach, vindt haar collega vooral conceptueel heel sterk. „Hij zou ook miljoenen kunnen verdienen bij een reclamebureau. Hij bedenkt grootse plannen, heeft gekke kronkels in zijn hoofd. Hij kan heel erg out of the box denken.”

'Hij ziet alles'

Zijn perfectionisme heeft hem ook ver gebracht, zegt Abbring. „Hij heeft soms meer verstand van tv-maken dan ik. Wat ik soms heel frustreren vind, wat ik doe het al heel lang, maar hij ziet alles. Hij doet bijvoorbeeld al onze audionabewerking van de filmpjes zelf. Dat slaat nergens op als host van het programma, maar het moet precies zoals hij het wil.” Het maakt hem gelukkig geen onprettige collega: „We bekvechten, maar hebben nooit ruzie. Het is mijn taak om hem erop te wijzen als hij diva-gedrag zou vertonen!”