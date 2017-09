Zoon Beckham schiet zichzelf in eigen voet met foto

Het leven van Brooklyn Beckham, zoon van het sterrenkoppel David en Victoria, gaat niet altijd over rozen. De achttienjarige Engelsman is hard op weg om net als zijn ouders wereldberoemd te worden, maar nu zit het even tegen. Brooklyn ligt onder een grote groep fans onder vuur omdat hij op een aantal, inmiddels door hem verwijderde, Instagram foto’s met een pistool poseerde.

De foto’s werden gemaakt door de bekende fotograaf Damon Baker. Op enkele van de Instagram foto’s viel bewonderen hoe Beckham junior wat boos met zijn pistool richting de lens kijkt en het wapen op zijn borst laat rusten.

Wat kiekjes te veel

De zoon van Posh & Becks studeert momenteel zelf fotografie in New York, dit leek echter even een paar kiekjes te veel. Fans reageerden veelal negatief op de gewaagde fotoshoot. De fanbase van Brooklyn bestaat voor een groot gedeelte uit tienerfans, vaak jonger dan de fotografiestudent zelf.

Fans plaatste comments als: ,,Ben het niet eens met geweer foto’s, niet nodig!” En ,,Waarom dat geweer?” De voorbeeldfunctie van de jonge Brooklyn wordt als voornaamste reden gezien voor de massale afkeuring van de foto’s.

Hoewel een horde fans de rebelse zwart-wit foto’s van de zoon van David Beckham ook wel kan waarderen, maken de minder tevreden volgers zich vooral boos over het coole imago dat wapens door dit soort foto’s kunnen krijgen. In de Verenigde Staten, het land waar Brooklyn woont en inmiddels studeert, vindt al jaren een verhitte publieke discussie over het bezit van wapens plaats. Misschien verstandig als Brooklyn zijn wapen voortaan thuislaat en zijn fototoestel meebrengt.