YouTubetips: leven als God zonder geld

Metro struint wekelijks YouTubekanalen af en tipt er op dinsdag drie. Welke kanalen vallen op? Welke zou je ook eens moeten bekijken?

Gierige Gasten

Noem ze gierig, karig, krenterig, hebzuchtig of zelfs schraperig, zij noemen het slim. Op het YouTubekanaal Gierige Gasten proberen Joost, Martijn en Niels op allerlei verschillende manieren geld te besparen in tijden waarin niet alles even goedkoop is. Ruim 283.000 volgers kijken maar al te graag naar hoe de heren alle regels aan hun laars lappen om met een minimaal budget toch als God te kunnen leven: gratis naar de bioscoop, gratis naar een Champions Leaguewedstrijd, gratis drankjes op het terras. Want het leven is al duur genoeg!

The KelVlog

Dat Kelvin Boerma op YouTube thuishoort, is al vroeg duidelijk: op zijn tiende begon de YouTuber met het maken van filmpjes over LEGO, later pakte hij stiekem de camera van zijn moeder en nam hij al fluisterend zijn eerste eigen video op voor zijn kanaal TheKelvlog. Van het een kwam het ander en op dit moment is hij zeer actief op zijn eigen kanaal Kalvijn en het YouTubekanaal Cinemates samen met Peter de Harder. Kelvin praat over de meest uiteenlopende zaken in zijn video’s; hij roast mede-YouTubers, praat over de meeste belachelijke tv-reclames en is een kei in het nadoen van typetjes. Met maar liefst 575.000 abonnees is hij niet meer van YouTube weg te denken.

Laura Brijde

Van je hobby je beroep maken? Dat is precies wat deze 21-jarige blondine heeft gedaan. Haar leven heeft een aantal jaar volle bak in het teken gestaan van sporten en gezond eten. Een aantal maanden geleden gooide ze het roer om en veranderde ze haar online-naam van RunningLau in Laura Brijde en gaf ze haar ruim 22.000 abonnees een persoonlijkere kijk in haar leven. Nog altijd speelt sport een belangrijke rol, maar net zo lief deelt Laura haar dagelijkse bezigheden, passie voor mode en make-up en haar leven in Spanje – waar ze samenwoont met haar Spaanse vriend.