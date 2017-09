YouTubetips: de spot drijven met vrouwenhaat

Metro struint wekelijks YouTubekanalen af en tipt er op dinsdag drie. Welke kanalen vallen op? Welke zou je ook eens moeten bekijken?

TVFilthyFrank

Het YouTube-kanaal van de Japans-Australische George Miller valt onder de categorie ‘surreal comedy’, ook wel bekend als absurde humor. Hierbij draait het om opzettelijk de spot drijven met maatschappelijke zaken als racisme, vrouwenhaat, politiek en onrecht. Dat is dan ook precies wat Miller, in zijn roze pakje, doet op zijn kanaal TVFilthyFrank. Hij is hét voorbeeld van alles wat een mens niet moet doen en zijn. Het valt niet te ontkennen dat hij offensief op zaken reageert, maar juist door die opzet laat hij via sociale media zien hoe krom onze wereld soms in elkaar zit. Dat dat wordt gewaardeerd, blijkt wel aan zijn belachelijk hoge aantal abonnees: maar liefst 5 miljoen mensen volgen TVFilthyFrank op YouTube.

Ditgebeurterals

We hebben al duizenden trends voorbij zien komen op het gebied van gezondheid, voeding en sport. Marije van der Made experimenteert met deze trends en vervolgens deelt ze haar videoverslagen daarvan met haar ruim 60.000 volgers. Zo leeft ze voor haar kanaal Ditgebeurterals bijvoorbeeld een week op pizza of wast ze twee weken lang haar haren niet. Vaak zijn haar video’s serieus bedoeld, vaak ook niet. Lichtelijk de spot drijvend met alle maffe challenges die mensen tegenwoordig aangaan om gezonder te leven, laat ze zien dat niet al die dingen ook daadwerkelijk gezond zijn.

Sophie

De 20-jarige Sophie Milzink vlogt al jaren voor haar eigen ruim 250.000 abonnees, maar daarnaast is ze tegenwoordig ook presentatrice van het YouTube kanaal Concentrate. In haar wekelijkse vlogs praat ze over de meest uiteenlopende zaken tegen haar zogenoemde ‘intervrienden’, van nieuwtjes tot school en van lame-ass tv-programma’s tot films. Ook de nodige portie zelfhulp kun je vinden op het kanaal van Sophie. De welgebekte YouTuber valt niet snel stil op camera en haar nuchtere houding zorgt ervoor dat haar video’s lekker wegkijken.