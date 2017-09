YouTubers: geen vlog, maar lied voor Sint-Maarten

Samenhorigheid op zijn best: de top van de Nederlandse YouTube-community zamelt geld in voor Sint-Maarten.

Last minute en vanuit alle uithoeken van Nederland verzamelden gisteren ongeveer vijftig bekende YouTubers in de OCC Studio in Amsterdam. En niet zonder reden: samen hebben zij het lied Ik Geef Om Jou ingezongen voor de slachtoffers van orkaan Irma op Sint-Maarten. De opbrengst van het lied gaat naar het Rode Kruis.

De initiatiefnemer van deze actie is Bas van Teylingen, ook wel bekend van zijn YouTube-kanaal Jeukvogel. Hij zet zich in om te laten zien welke positieve invloed YouTube kan hebben en had het gevoel dat hij iets moest doen voor de slachtoffers van de rampzalige orkaan. Namen als Rutger Vink, Thomas van Grinsven, Zaid El Ouardani en Sophie Ousri waren gister onderdeel van de grootste Nederlandse YouTube-samenwerking ooit. Dit is het resultaat:

‘Ik had echt kippenvel’

Woordvoerder van de OCC Studio, Jarno Kortekaas, is tevreden met het resultaat. „YouTube komt ook weleens negatief in het nieuws, met deze actie laten ze zien wat de kracht van YouTube kan zijn’’, zegt hij. Er zijn op dit moment veel hulpacties in Nederland, maar door YouTubers daarbij te betrekken worden nog veel meer mensen bereikt. „Het is één grote community en die groep heeft een gigantisch bereik. Veel jongeren volgen een aantal YouTube-iconen en als zij online deze heftige gebeurtenis onder de aandacht brengen, gaat het onder de jeugd ook meer leven.’’

Of de YouTubers de sterren van de hemel afgezongen hebben? „En of!’’, zegt Kortekaas. „Het klonk nog verrassend goed. Zeker dat refrein, als ze samen zingen… Dan krijg ik echt kippenvel. De kracht van samen zijn klinkt door het hele nummer heen.’’

Zondag pas gevraagd

De online iconen zelf zijn net zo enthousiast. Allen werden pas afgelopen zondag benaderd door Van Teylingen, maar ze kwamen allemaal. „Ik had afspraken staan maandag, maar toen ik dit hoorde heb ik die meteen afgezegd’’, zegt Rutger Vink, bekend van het YouTubekanaal Furtjuh. „We vergeten af en toe dat een deel van Sint-Maarten bij Nederland hoort. Een aantal van mijn kijkers woont daar en dit was een kans voor mij om ze laten weten dat ik aan ze denk en met ze meeleef.’’

Ook YouTuber Sophie Ousri maakte graag haar planning vrij om te kunnen zingen. „Het eerste waar ik aan moest denken was het lied voor Azië van een paar jaar geleden, dat is mij altijd bijgebleven. Ik vind het supervet dat wij ook de kans krijgen om op zo'n groot platform iets te kunnen betekenen voor de slachtoffers. Hopelijk kunnen we veel aandacht trekken, vooral van wat jongere kijkers.’’

'Door een hel'

Thomas van Grinsven, van het YouTubekanaal Gewoon Thomas, heeft geen moment getwijfeld om mee te doen. „De slachtoffers van de orkaan zijn door een hel gegaan. Hun huizen zijn beschadigd, er is bijna niks meer over. Dan is het voor mij toch een kleine moeite om iets voor hen te doen.’’ Hij was redelijk flabbergasted toen hij zag dat er zoveel YouTubers in de studio stonden. „Het was zo last minute geregeld, heel mooi om te zien hoeveel mensen zich betrokken voelen.’’

„Ik vond het echt een bijzondere actie’’, vertelt Zaid El Ouardani, presentator van YouTubekanaal 3FMTussenuur. „YouTube is meer dan video’s maken en mensen entertainen. Door middel van dit soort acties kunnen we laten zien dat we aan de mensen op Sint-Maarten denken.’’

YouTube, Spotify en giro 5125

Op meerdere manieren er geld opgehaald met Ik Geef Om Jou. Het nummer wordt op YouTube en Spotify gezet, waarbij de views en streams geld opleveren. De YouTubers sporen de kijkers bovendien aan om geld te storten op giro 5125. „Met 1 miljoen views haal je 1.000 euro op, dus laten we minimaal voor de 10 miljoen views gaan!’’, zegt Bas van Teylingen.