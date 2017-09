U2 speelt niet in St. Louis: Is het hier 1968 ofzo?

U2-zanger Bono heeft op Instagram een verklaring geschreven over het afgelaste concert van zijn band in Saint Louis. Daarin vraagt hij zich af of het 1968 of 2017 is. Zaterdag braken rellen uit in de stad nadat een blanke voormalige politieagent was vrijgesproken van moord op een zwarte verdachte.

Veiligheid fans

Bono baalt er vreselijk van dat het concert niet door kon gaan. Het optreden werd gecanceld omdat de organisatie de veiligheid van de band en de fans niet kon garanderen. Dit is zijn statement op Instagram:

Martin Luther King

In zijn verklaring op Instagram haalde Bono Dr. Martin Luther King aan, de dominee die in de jaren vijftig en zestig opkwam voor de rechten van de zwarte Amerikanen. ,,Ik las zijn speech en vroeg mij af of we in 1968 of in 2017 leven”, schrijft de zanger. In de door Bono genoemde speech roept King de Verenigde Staten op alle inwoners van het land eindelijk gelijke burgerrechten te geven.

Naast het concert van U2 ging ook het optreden van zanger Ed Sheeran niet door vanwege de rassenrellen.

Nederlandse fan

Eind juli trad U2 met dezelfde show als die in St. Louis zou worden gegeven op in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Daarom nog maar een korte terugblik op dat concert, waarbij tijdens het nummer Mysterious Ways een Nederlandse fan op het podium heerlijk uit haar dak kon gaan.