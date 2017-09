TV-fragment: Hoe Playboy de wereld veranderde

De wereldberoemde oprichter van het blad Playboy, Hugh Hefner, is overleden. Dit was vandaag groot nieuws in alle nationale en internationale media. En niet zonder reden. Hefner, bijgenaamd ‘the Hef’, is de man die met zijn blad al in de preutse jaren ‘50 de vrijheid van meningsuiting in Amerika op de proef stelde.

Omdat Hefner niet de eerste de beste was, besloot RTL Z de programmering om te gooien en de spraakmakende documentaire Hoe Playboy de wereld veranderde uit te zenden. Als een soort eerbetoon aan de overleden Playboy-legende. De opkomst en ondergang van El Chapo, het programma dat oorspronkelijk om 21:30 uur gepland stond, moest er zelfs voor wijken.

Hoe Playboy de wereld veranderde is een documentaireserie over het succesverhaal van Playboy én Hefner. In de documentaire valt te zien hoe the Hef zijn imperium bouwde, miljonair werd en waarom het tijdschrift symbool staat voor veranderende seksuele normen in Amerika. Ja, Playboy lijkt toch echt meer te zijn dan alleen dat tijdschrift vol blote vrouwen.