Tv-avond: Oma Hazes vindt tattoos André 'verminking'

Of er nog iets op tv is deze vrijdagavond? Zeker wel! Metro selecteert iedere dag de drie leukste programma's van de avond om lekker voor op de bank te ploffen. Of later terug te kijken natuurlijk.

'Het is verminking!'

Het leven van André Hazes jr. wordt sinds een tijdje vastgelegd voor de SBS6-reallifesoap André Hazes: Ik haal alles uit het leven. Te zien zijn zijn vriendin Monique en hun zoontje Andre Hazes III, maar in de aflevering van vanavond doet ook oma haar intrede. Ze komt komt langs als André zijn been onder handen laat nemen in de tattooshop van zijn nicht, en dan vraagt de zanger op een gegeven moment of oma het mooi vindt worden.... Zou hij op zoveel eerlijkheid hebben gerekend?

Waar en wanneer: vanavond om 20.30 uur bij SBS6

Mini-Elsa zingt de longen uit haar lijfje

In het nieuwe RTL4-programma Little Big Stars krijgen kleine kinderen de kans om hun talent te laten zien aan het publiek. Voorafgaand aan het hun optreden worden de kleintjes geïnterviewd door komiek Najib Amhali en vanavond in de eerste aflevering is het de beurt aan Norah, een ware Frozen-fan. Na een grappig voorafje met Najib zingt de kleine vervolgens uit volle borst het bekende nummer Let is Go mee en neemt de tekst daarbij heerlijk letterlijk. Anders dan in alle andere talentenshows krijgen de kinderen in Little Big Stars geen beoordeling van een jury, maar wat ons betreft krijgt Norah sowieso een 10! Kijk zelf maar.

Waar en wanneer: vanavond om 20.30 op RTL 4

'Er moét toch een reden zijn?!'

Muziekkenner Leo Blokhuis (die van de Top 2000 a Go Go) doet in de 8-delige serie Achter de dijken onderzoek naar onze calvinistische volksaard. In de eerste aflevering spreekt hij met de Nederlandse band Chef's Special over hun succes over de grens en waarom het Nederlanders er moeite mee lijken te hebben wanneer je je kop boven het maaiveld uitsteekt.

Waar en wanneer: vanavond om 21.10 uur op NPO 2