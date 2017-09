Tv-avond: Lieve en Stan weer op scherp in Rotterdam

Of er nog iets op tv is deze vrijdagavond? Zeker wel! Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste of mooiste programma's van de avond om lekker voor op de bank te ploffen. Of om later terug te kijken natuurlijk.

Najib had ook graag een kontbeschermer gehad

Dat Najib Amhali goed is met kinderen liet hij al zien in de vorige aflevering van Little Big Stars, het programma waarin kinderen hun kunstje mogen laten zien zonder daarop afgerekend te worden door een jury. Deze week krijgt hij ondermeer een Chinees meisje dat iets kan met hypnose en twee stoere stuntsteppers op de bank. Die laatsten zijn in elk geval goed voorbereid naar de studio van Najib gekomen, zo blijkt tijdens het interviewtje vooraf...

Waar en wanneer: vanavond om 20.30 uur op RTL 4

Spanning en sensatie in de havenstad

Leeft Hein Berg nog? En wat doet Ben Slachter opeens weer in Rotterdam? Dat en nog veel meer staat er centraal in het het nieuwe seizoen van Flikken Rotterdam. De reeks gaat vandaag weer van start en het belooft weer een hoop actie en spektakel te worden in de havenstad. In Metro vertelden de Amsterdamse actrices Maryam Hassouni en Maartje van de Wetering het weer erg naar hun zin te hebben gehad in Rotje.

Waar en wanneer: vanavond om 20.35 uur op NPO 1