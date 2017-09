Romy Monteiro schilderde als kind liever het decor

Nu het doek van The Bodyguard definitief is gevallen, is hoofdrolspeelster Romy Monteiro aan het presenteren geslagen. Maar: ‘Muziek blijft mijn nummer 1.’

Samen met acteer- en presenteerduizendpoot Buddy Vedder is zangeres en actrice Romy Monteiro vanaf komend weekend het presentatieduo van een nieuw kinderprogramma, Lang Leve De Muziek Show. Gisteren onthulden de twee alle ins en outs rond het AVROTROS-programma, waaraan ook de Stichting Meer Muziek in de Klas is verbonden, aan de pers in de studio in Almere.

,,Het is een programma vol spelletjes en quizzen waarin klassen het tegen elkaar opnemen. Ze strijden voor een plekje in de grootste schoolband tijdens het Kerstmuziekgale 2017”, vertelt Monteiro enthousiast aan Metro. ,,Wat we hopen is dat we ouders, schoolleiders en leerkrachten kunnen stimuleren om meer muziek te maken op school. Want daar ontbreekt het jammer genoeg nog veel aan op scholen in Nederland. En dat is jammer, want muziek maken is behalve heel leuk ook een uitlaatklep én goed voor het ontwikkelen van je hersenen.”

Decor

Over haar eigen muzikale onderwijs kan ze overigens kort zijn: dat was er niet echt. „Nee wij deden niet zo heel veel aan muziek op school. Natuurlijk hadden we wel een keer per jaar een uitvoering met Kerst en natuurlijk de musical in groep 8, maar dat was het wel.” En anders dan we misschien zullen denken, stond kleine Romy ook niet vooraan om te hoofdrol te bemachtigen. ,,Ik was altijd heel verlegen. Ik altijd zoiets van: laat mij het decor maar schilderen. Pas toen ik 19 was, ben ik zanglessen gaan volgen. Eigenlijk jammer want als ik op school bijvoorbeeld al noten had leren lezen dan was ik wel eerder in aanraking gekomen met muziek.”

Dat het toch wel goed is gekomen, bleek wel uit de afgelopen jaren waarin ze schitterde als hoofdrolspeelster in The Bodyguard. Nu die musical is gestopt, legt Romy zich meer toe op presenteren. ,,Ja, ik ben heel blij dat ik die kans krijg. En Lang Leve De Muziek Show is weer heel anders dan Mijn vader is de Beste of de presentatie van de Uitmarkt.” Toch hangt ze haar microfoon nog niet aan de wilgen. ,,Nee zeker niet. Op dit moment zing ik vooral coverrepertoire, maar ik hoop begin volgend jaar mijn eerste album met eigen muziek uit te brengen. Muziek blijft voor mij altijd nummer 1!”

Lang Leve De Muziek Show is vanaf 23 september te zien bij NPO Zapp