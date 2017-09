MTV Unplugged terug, 5 hoogtepunten van toen

Alle wereldsterren betraden tot het jaar 2002 het podium van MTV’s Unplugged. Namen als Nirvana en Mariah Carey brachten de populaire concerten ook uit op cd en die gingen als de bekende warme broodjes. Na wat losse unpluggedprojecten van onder meer Alicia Keys en Katy Perry, is MTV Unpluggend vanaf zaterdag terug. Idool Shawn Mendes trapt af.

Nooit helemáál weg

„Het is weer een reeks”, zegt een MTV-woordvoerder. „Maar door de specials is Unpluggend eigenlijk nooit helemáál weggeweest. Muziek is nog altijd een belangrijke onderdeel van alles wat MTV doet. Denk aan de docuserie The Ride, MTV EMA (voorheen de Europe Music Awards, red.) en de festivalverslagen van Isle of MTV. Het unpluggedformat is nog altijd populair bij fans, dus het is logisch dat we het weer terugbrengen.”

Shawn Mendes, zaterdag om 19.00 uur te zien, vindt het maar wat mooi dat hij als eerste is gevraagd. „Ik ben zo enthousiast, maar vooral vereerd.” Mendes speelt zaterdag zijn hits als Treat You Better en Stitches akoestisch. Na hem volgen meer grote namen. MTV houdt ze nog even geheim: „Die maken we binnenkort bekend.” Een Nederlandse artiest heeft nog nooit aan Unplugged mogen meedoen.

Hieronder zie je vijf akoestische hoogtepunten uit de geschiedenis van MTV Unplugged.

De beroemdste

Nirvana deed aan het programma mee in 1993. De grungeband rond Kurt Cobain bracht het optreden als album uit, met nummers als About a Girl, Polly en Where Did You Sleep Last Night. Ook The Man Who Sold The World van David Bowie werd gespeeld. Nirvana Unplugged verscheen tien jaar geleden op dvd.

De meeste tranen

Het MTV Unpluggedconcert van Eric Clapton in 1992 was beladen. In 1990 had de zanger vier dierbaren verloren bij een helikoptercrash. Een jaar later volgde de grootste nachtmerrie: Clapton verloor zijn zoontje die uit een wolkenkrabber viel. Dat leidde tot het wereldberoemde nummer Tears in Heaven.

De valsspeler

Niet dat Bruce Springsteen zijn noten doorgaans vals speelt, maar bij MTV Unplugged speelde hij wel vals: hij gaf een deel elektrisch versterkt optreden. De cd die hij vervolgens uitbracht kreeg de ludieke titel Plugged op het hoesje.

De ster

Soms zag je in MTV Unplugged een wereldster in opkomst. Adela was net doorgebroken met haar album 19, toen zij in 2009 de akoestische uitdaging aanging. De Britse zong bij MTV Canada onder meer Chasing Pavements.

De laatste

In 2009 werd het laatste Unplugged-optreden uitgezonden. De eer viel te beurt aan Katy Perry, die onder meer - en natuurlijk - I Kissed a Girl akoestisch bracht. Het Unplugged-stokje draagt Perry nu over aan Shawn Mendes.