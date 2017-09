Jan Versteegh ontwijkt op tv de belasting: waarom?

Jan Versteegh laat vanaf donderdavond als Jan de Belastingman bij BNNVARA zien hoe Nederlandse bedrijven en bedrijfjes belasting kunnen ontwijken. Voor het programma richtte Versteegh met de hulp van een fiscaal adviseur en twintig bedrijven het nieuwe merk Dikke Vinger op, dat hij vestigde op het kanaaleiland (en belastingparadijs) Guernsey. Met succes.

De man die aan het einde van het jaar vader wordt, kan het maar moeilijk verkroppen dat buitenlandse multinationals in ons land met slimme trucs miljarden euro’s uit de kassa van de belastingdienst houden. Versteegh hoopte, als er toch onrechtvaardigheid is, voor Jan de Belastingman dat zoiets niet alleen voor de rijksten is weggelegd.

Jan legt uit

In het programma (vanaf donderdag in vier delen op NPO 3, 20.55 uur) duikt hij eerst in belastingparadijs Nederland en vervolgens vliegt hij naar de andere kant van de wereld. Aan Metro legt Versteegh uit waarom.

Bij Metro zijn we natuurlijk heel keurig. Waarom zouden mijn collega’s en ik belasting willen ontwijken?

Als je in loondienst bent, dan kun je niet zo veel doen. Maar als je ondernemer bent en je ziet dat multinationals die zich in Nederland vestigen belastingvoordelen krijgen en jij niet, dan kan ik me voorstellen dat je dat oneerlijk vindt. Ik kan er niet voor zorgen dat multinationals in Nederland meer belasting gaan betalen, maar ik vind wel dat het gelijk zou móeten zijn. Daarom ben ik gaan kijken hoe ik als kleine ondernemer minder kan gaan betalen, om het gelijk te trekken.

Het is je gelukt met een constructie op het eiland Guernsey. Ging het gemakkelijk?

Nee, het was ontzettend lastig. We zijn er maanden mee bezig geweest. Als het makkelijk zou zijn om minder belasting te betalen, dan zou volgens mij iedere Nederlander dat doen.

Nog een Jan de Belastingman

Je hebt een mannetje kunnen vinden die de juiste wegen vond hè?

Mannetje klinkt wat schimmig, hij is een keurig fiscaal adviseur. Het is Jan van Tilburg uit Den Haag. Ook een Jan de Belastingman. Die zei: Ik vind het interessant om te bekijken wat er mogelijk is.

Bestaan de twintig ondernemers die samen met jou het merk Dikke Vinger vormen echt?

Jazeker. Het is een gemêleerd gezelschap van een koffiebrander- en schenker uit Schiedam tot een bierbrouwer uit Amsterdam.

Wat is jullie uiteindelijke doel en dus het doel van het programma?

Allereerst wilde ik kijken of ik gebruik kan maken van dezelfde regels als de multinationals. Maar het zou fijn zijn als de politiek zich achter de oren gaat krabben over wat er gaande is. In Nederland zijn miljoen ondernemers. Als die allemaal gaan doen wat ik nu met Dikke Vinger gedaan heb, dan heeft de overheid een heel groot probleem. Die overheid gaat multinationals niet meer belasting laten betalen, want we willen een vestigingsklimaat hebben. Ik vind het spannend om te zien wat de oplossing dan wel wordt. Zie het als een protest, want de regels zijn schots en scheef. Ik ben voor gelijke monniken, gelijke kappen.

Wees welkom, maar...

Vind je dat jezelf te veel belasting betaalt of ben je een tevreden man?

Ik vind dat Nederland fantastisch in elkaar zit. We hebben een prima infrastructuur, toegang tot goede zorg en allemaal toegang tot goed onderwijs. Dat wordt allemaal betaald van belastinggeld. Ik denk niet dat ik te veel belasting betaal, je betaalt naar wat je verdient. Maar ik vind wel dat we gelijk moeten betalen. Multinationals zijn hartstikke welkom, maar ook zij moeten betalen.