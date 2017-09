In beeld: Rolling Stones rocken de Arena

The Rolling Stones treden zaterdag voor het eerst in drie jaar tijd weer op in Nederland. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts en Ronnie Wood geven een concert in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

De laatste keer dat de Stones op Nederlandse bodem te zien en te horen waren was op Pinkpop in juni 2014. Nu blijven ze minder lang weg, want over twee weken keert de band alweer terug voor een tweede concert in Arnhem. De concerten maken deel uit van de Europese No Filter Tour.

Aan de show van zaterdag zit overigens ook een Nederlands tintje. De rockband De Staat mocht het publiek opwarmen. Fotograaf Vincent van Dordrecht was erbij en legde het concert vast.