Humberto Tan maakte zich zorgen om nieuwe hitshow

Met The Big Music Quiz verzorgt Humberto Tan vanaf morgen op vrijdag zijn eigen voorprogramma van RTL Late Night. Wat hem zorgen baarde: zou hij wel deelnemers kunnen vinden? Metro speelde met Tan uiteraard een eigen quiz.

Muziek, gezelligheid en een feest der herkenning: dat moet The Big Music Quiz worden. Vanaf morgenavond presenteert Humberto Tan deze nieuwe familieshow op RTL 4. De quiz komt net voor zijn talkshow Late Night, waarbij Tan in de studio met grote regelmaat de heupen losgooit.

Metro ontmoet een ontspannen Tan, net terug van vakantie. Al wandelend door de studio van The Big Music Quiz: „We hebben gisteren de eerste twee afleveringen opgenomen, vanavond filmen we er nog twee”, vertelt de 52-jarige presentator. Uiteindelijk zijn er zes afleveringen te zien waarin telkens acht BN’ers het tegen elkaar opnemen.”

Wie is de artiest?

In The Big Music Quiz krijg je het hele spel lang maar één vraag: wie is de artiest? Die vraag wordt op talloze manieren gesteld: van versnelde versies tot covers door doedelzakken en een versie van Bruno Mars door een panfluittrio. Tan, zelf een enorme discoliefhebber (hij organiseert ook Let’s Dance in de Ziggo Dome): „De show is veel meer gericht op lol maken en het leuk hebben met elkaar. Kennisvragen zijn saai, dan kan niemand meespelen. Het is de bedoeling dat vader, moeder, zoon en dochter mee kunnen spelen. En het draait om heel veel energie en lol creëren met elkaar. Vier bekende Nederlanders tegen vier andere BN’ers en het publiek eromheen zorgt voor heel veel sfeer.”

Zelf is Tan de spelleider en speelt hij niet mee. „Ik heb wel een aflevering meegedaan, toen we gingen oefenen. Ik was niet heel goed, maar ook niet slecht.” Het is ook best lastig, zo blijkt. „Je kent alle hits wel, maar dan is het nog de kunst om ze te reproduceren én te bedenken wie de artiest is.”

Niet op het lijstje

Het programma stond helemaal niet op Humberto's lijstje. „Ik kreeg het aangeboden. Programmadirecteur Erland Galjaard stuurde mij een link met de Australische versie en zei ‘kijk er eens naar. Als je het wat vindt, kunnen we het halen.” Humberto was meteen fan van het programma, dat van origine een Frans format is. „Wat ik meteen merkte, is dat er vanaf minuut één sfeer in zit. En dat houdt ook niet meer op.”

„Wat me het meest verbaasd heeft”, zo gaat de nieuwe quizmaster verder, „is dat mensen graag bereid zijn om mee te doen. Daar maakte ik me zorgen over. Meedoen aan The Big Music Quiz is niet alleen maar wat vragen beantwoorden, maar betekent letterlijk meedoen. En iedereen doet mee! Iedereen begint wat twijfelachtig, maar dan ineens staan ze te springen. Binnen tien minuten is iedereen fanatiek.”

Live meespelen

Meedoen kun je thuis trouwens ook. De kijker kan z’n eigen muziekkennis testen via de RTL XL-app. Zo speel je op de bank ‘live’ mee met de deelnemers in de studio. De quizspelers op de buis strijden om die klassieke prijs: eeuwige roem. Mensen die thuis meedoen maken kans op Golden Circle-kaarten voor de eerder genoemde grootste discotheek van Nederland, Let’s Dance.

Voordat Humberto Tan zich naar de volgende opnames spoedt, meldt hij dat er volgens hem ‘geen enkele show in Nederland is waarmee je het kunt vergelijken’. „Ik Hou van Holland heeft muzikale elementen, maar dit draait echt alleen om muziek. Dat zorgt volgens mij voor dat gezellige vrijdagavondgevoel.”

Start Late Night niet zo lekker

Het teruggekeerde RTL Late Night scoort deze week nog niet zo goed. Humberto Tan moet het 500.000 kijkers doen, terwijl concurrent Pauw op NPO 1 700.000 kijkers scoort. Tan houdt wel het cijfer van RTL Summer Night vast, terwijl Pauw er ten opzichte van voorganger Jinek 300.000 inlevert.