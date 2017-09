Lucien gaat voor de 36e keer naar de Rolling Stones

Je hebt fans en je hebt superfans. Lucien Davids (58) is met terecht een superfan te noemen want vanavond gaat hij voor de 36e keer naar een concert van de Rolling Stones. ,,Ze blijven gewoon ontzettend goed, ze zijn uniek, ook vanavond verwacht ik weer één groot feest," zegt Lucien tegen Metro.

De Rolling Stones kwamen donderdagavond met hun privé-jet aan in Nederland. De oude rockers zijn niet te stoppen en staan zaterdagavond 30 september in een uitverkochte Johan Cruijf Arena. Lucien Davids is al sinds 1970 fan en heeft in Nederland alle optredes van de Stones gezien. ,,Ook ben ik een paar keer naar Duitsland en Engeland geweest voor een concert, maar je hebt ook mensen die echt de hele wereld rondreizen, zover ga ik niet hoor."

Fantastische chemie

De band mag dan wel aardig op leeftijd zijn, zanger Mick Jagger is 74 jaar, gitarist Keith Richards 73 jaar, gitarist Ron Wood 70 en Drummer Charlie Woods is met 76 jaar de oudste, volgens Lucien blijft de band steengoed. ,,Ze blijven vernieuwend en gaan altijd met hun tijd mee. Ze nemen telkens verschillende genres mee in hun muziek: reggae, punk en het nummer Miss You bevat verschillende disco-elementen. En de chemie tussen Keith en Mick is onbeschrijfelijk," zegt een enthousiaste Lucien die al sinds drie uur s' middags bij de Johan Cruijf Arena te vinden is.

Veel lol op het podium

De mannen mogen dan op leeftijd zijn, Lucien verwacht niet dat het een saai en stijf concert gaat worden. ,,Tuurlijk ze zijn niet meer zo als in de jaren 70', 80' en 90', ze zijn ook wat ouder, maar qua opzet zit het goed in elkaar. En de Stones stralen uit dat ze veel lol hebben, dat brengen ze echt over op het publiek."

Zelf speelt Lucien sinds 2003 in een tribune band van de Rolling Stones genaamd Undercover. Ze spelen allerlei covers van de Stones en reizen door heel Nederland en België. De coverband staat zo'n twee keer per maand op het podium en volgens fan Lucien blijven mensen altijd blij om nummers van de Stones te horen.

35 concerten

En logisch, de Stones worden er bepaald niet jonger op: zanger Mick Jagger is nu 74 jaar, gitarist Keith Richards 73 jaar, gitarist Ron Wood 70 jaar. Drummer Charlie Watts is met zijn 76 jaar de oudste. Dit zou, volgens de Wikipedia-site die alle tournees registreert, gerekend vanaf hun eerste show in de Marquee Club in Londen in 1962, hun 48ste tournee zijn.