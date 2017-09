Ex-K3 Josje heeft de touwtjes nu zelf in handen

Josje Huisman (31) heeft de touwtjes nu zelf in handen. Met het zomerse single Gasolina lanceert ze vandaag haar officieel haar solocarrière.

Hoe voelt het om je eerste eigen single te lanceren?

Wel heel spannend, moet ik zeggen. Ik voel de kriebels in mijn buik omdat ik iets wat ik in besloten kring heb gemaakt opeens wereldkundig ga maken.

Hoewel de titel anders doet vermoeden, is Gasolina een Nederlandstalig nummer. Waarom heb ervoor gekozen om in je eigen taal door te gaan?

Omdat ik me daar meest comfortabel in voel. Ik had in eerste instantie ook een paar liedjes in het Engels, maar omdat ik mijn teksten ook zelf schrijf, merkte ik dat ik me beter kan uiten in het Nederlands. Het past daarom beter bij mij.

Je hebt weleens gezegd erg van rock te houden, maar het vrolijke Gasolina valt bepaald niet binnen dat genre. Waarom ben je die kant niet opgegaan?

Ik hou van heel veel soorten muziek en ook van rockmuziek, maar het lijkt mij niet het pad dat ik moet bewandelen. Ik snap wel dat mensen misschien dachten dat het die kant op zou gaan omdat er eens een grapje over maakte op Instagram. Bij een foto met heel veel gitaren en mezelf met een woest jaren 80-kapsel schreef ik dat ik mijn nieuwe koers gevonden heb, namelijk eighties glam-rock. Maar ik probeer me in mijn muziek natuurlijk wel te laten inspireren door wat ik leuk vind. Gasolina is daarom echt een popnummer geworden.

Waarom breng je zo’n ’s zomers liedje eigenlijk in de herfst uit?

Ja, haha, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik denk dat een ‘s zomers gevoel ten alle tijden wel wenselijk is toch? Ook als het wat druilerig is. En ik vind het sowieso vervelend als er in september al overal kerstklokjes worden geringeld, dus wat dat betreft kan het ook prima.

En wanneer kunnen we het hele album verwachten?

Dat is nog niet duidelijk. Ik wil nu eerst graag deze single laten horen aan de mensen en daarna ga ik verder met andere nummers waarmee ik nog volop bezig ben. Het is best veel werk als je opeens zelf alle touwtjes in handen hebt hoor, kan ik je vertellen!

Ga je met deze single het K3-imago van je af schudden?

Dat weet ik niet. Dat is ook niet waar mijn focus ligt, eigenlijk. Ik doe nu iets wat ik zelf heb gecreëerd en wat heel dicht bij mij ligt. Dat was K3 in zekere zin ook, maar dit is daar toch een andere kant van. Ik zie dit ook een leuk proces om te zien wat er allemaal bij komt kijken als je echt je eigen muziek maakt. Nu K3 zonder mij verder gaat, zla het op den duur wel wat meer naar de achtergrond verdwijnen, maar het zal wel een altijd deel van mijn blijven en daar heb ik absoluut geen moeite mee.

Volg je de nieuwe k3 eigenlijk een beetje?

Ja. Niet op de voet, maar ik heb ze laatst nog wel ergens gezien bij opnames. Verder ben ik er niet heel erg mee bezig. Als je dat stokje doorgeeft, moet je dat ook goed doen.