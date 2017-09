Deze Nederlandse hunk is de Amerikaanse Bachelor

Een Nederlandse hunk in de Amerikaanse versie van The Bachelor. Zender ABC maakte donderdag bekend dat de 35-jarige Arie Luyendyk jr. dit seizoen de felbegeerde bachelor in het populaire programma is.

Geen onbekende

Luyendyk is geboren in Den Bosch en is de zoon van autocoureur Arie Luyendyk. Zelf is hij ook autocoureur. Hij is geen onbekende op de Amerikaanse televisie: in 2012 was hij al te zien in The Bachelorette, waar hij probeerde het hart van de bachelorette te veroveren. Hij kwam daar tot de finale.

Ook werd hij al eerder voor seizoenen van de Amerikaanse Bachelor gevraagd, maar werd het hem uiteindelijk niet. Nu voor het 22e seizoen is de keuze wel op Luyendyk jr. als bachelor gevallen.

'De timing is goed'

In een interview met ABC vertelt hij dat hij thuis was toen hij het belletje kreeg dat hij het was geworden. „De timing is nu echt heel goed voor mij", zegt hij enthousiast. „Ik was een beetje sceptisch, omdat we al een paar jaar aan het overleggen waren om het te doen. Ik ging er dus in met een open mind en hart."

Volgens Luyendyk jr. kan zijn racecarrière goed van pas komen, omdat „hij erg snel kan beslissen." Hij vertelde zijn ouders niet dat hij mee ging doen met de show. „Dat weten ze waarschijnlijk nu, nu ze dit interview zien", zegt hij lachend.

The Bachelor is vanaf januari op de Amerikaanse televisie te zien.