De wonderbaarlijke genezingen van GTST-personages

Ernstig ziek worden of gehandicapt raken en op miraculeuze wijze genezen: in Goede Tijden Slechte Tijden is dat heel normaal. Maar kan dit écht? Experts geven het antwoord.

Blind, onvruchtbaar, in coma, verlamd en neergestoken: in een soap als GTST gebeurt het allemaal. Maar dat alle personages een aantal weken verder altijd weer genezen zijn, roept vragen op. Is het mogelijk dat je, net als de GTST-personages, haast bijna kan herrijzen uit de dood? Metro zoekt het voor je uit.

Blind en weer kunnen zien

Bing Mauricius (Everon Jackson Hooi) werd in het afgelopen seizoen door zijn hoofd geschoten. Een riskante operatie moest worden uitgevoerd om de kogel te verwijderen. Toen de GTST’er wakker werd, bleek hij blind te zijn. Maar je raadt het al, sinds de cliffhanger van het laatste seizoen komt zijn zicht weer terug.

Niet alleen Bing is wonderbaarlijk ineens niet meer blind, Ludo Sanders (Erik Vogel) is hem voorgegaan. Dit GTST-personage werd blind nadat zijn ex-vriendin chloor in zijn ogen gooide, maar ook hij kon na een paar weken plotseling weer zien.

Kan dat?

Zoals het in GTST gaat zeker niet, stelt oogarts Tjeerd de Faber. „In een script is alles mogelijk, in het echt is het veel gecompliceerder”, zegt hij.

„Als je, zoals Ludo, een vloeistof als chloor in je ogen krijgt, spreken we van een chemische verbranding. Dan kan het zo zijn dat je hoornvlies aangetast wordt en je daarna slechtziend bent”, zegt De Faber. Genezing is in sommige gevallen mogelijk door een behandeling of een hoornvliestransplantatie, maar dat gaat duidelijk niet vanzelf. „Er is trouwens wel een verschil tussen slechtziend en blind zijn, hoor. Maar een personage blind noemen trekt natuurlijk kijkers”, grapt de arts.

En bij Bing dan? „Tijdens zo’n operatie kan het zijn dat de hersendruk toeneemt en er te veel druk komt op de oogzenuw. De zenuw krijgt dan te weinig bloed. Het hangt ervan af hoelang dat duurt en of het onherstelbare schade oplevert. Hoe dan ook houd je restverschijnselen, maar ja, dat leggen ze niet uit natuurlijk.”

Na een dwarslaesie weer kunnen lopen

Je bent haast geen echte GTST’er als je niet een keer verlamd bent geweest in de serie. Onder anderen Ludo Sanders, Nina Sanders, Nuran Baydar, Sjors Langeveld, Charlie Fisher en Robert Alberts hebben een (gedeeltelijke) dwarslaesie opgelopen sinds Goede Tijden Slechte Tijden op de buis is. Gelukkig is dat in het script van de RTL-serie net zo snel genezen als een gebroken been, want allen konden ze na een paar weken revalideren hun rolstoel weer uit.

Kan dat?

Dat het herstellen van een dwarslaesie gecompliceerder ligt dan een paar keer fysiotherapie, mag duidelijk zijn. Maar is genezing überhaupt mogelijk? Volgens Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) tot dusver niet. „Spontaan herstel van beschadigd ruggenmerg bestaat niet. Alleen bij een gedeeltelijke beschadiging is soms beperkt herstel mogelijk. Herstel in de toekomst lijkt mogelijk te worden, maar grote resultaten op korte termijn zijn niet te verwachten.”

Binnen de kortste keren weer vrolijk door Meerdijk wandelen is natuurlijk niet mogelijk, dat wisten we eigenlijk wel… Maar ook na lang revalideren is herstel dus zeer onwaarschijnlijk.

Overige opvallende miraculeuze genezingen

Vooral de familie Sanders overleeft alle aanvallen op hun leven – op Maxime Sanders na, die is omgekomen door een brand, zoals eerder deze week was te zien.

Ludo Sanders

Ludo’s benen worden verbrijzeld als er in seizoen 10 een wijnvat op hem valt. Een paar seizoenen later wordt hij blind en alsof dat nog niet genoeg is wordt hij in zijn rug geschoten, waarna hij een niertransplantatie moet ondergaan.

Nina Sanders

Zijn dochter Nina (Marly van der Velden) heeft ook haar portie ongeluk: na een gasexplosie raakt ze rechts verlamd en in de 5000ste aflevering van GTST valt ze van een klif af waarna ze maandenlang in coma ligt. Tijdens haar coma krijgt ze de ene na de andere complicatie te verduren, die ze – natuurlijk – allemaal overleeft.

Nick Sanders

De verloren zoon Nick Sanders (Christophe Haddad) raakt onvruchtbaar nadat hij een kroonluchter op zijn kruis heeft gekregen na een uit de hand gelopen ruzie. Een paar seizoenen later bezwangert hij toch Charlie Fisher (Lieke van Lexmond) en overleeft hij een autobom.

Bing Mauricius

Ook Nina’s man Bing heeft patent op medische tragedies. Naast zijn blindheid is hij maar liefst twee keer neergestoken, heeft hij in coma gelegen en lymfeklierkanker overleefd. Onder het motto drama boven werkelijkheid dan maar?