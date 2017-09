'Bella Donna's is film met ballen'

Hoofdrolspelers Kiki van Deursen, Carolien Spoor en Eva Laurenssen over de pittige Nederlandse comedy Bella Donna’s.

Het heftigste dat Kiki van Deursen, Carolien Spoor en Eva Laurenssen voor de opnamen van de nieuwe Nederlandse comedy Bella Donna’s moesten doen is uit een vliegtuig springen. „Ooit had ik al eens een parachutesprong voor mijn verjaardag gekregen van mijn broertje, maar dat heb ik toen vriendelijk afgeslagen”, vertelt Van Deursen. „Maar voor de film dacht ik: ik ga me niet aanstellen.” Laurenssen: „Ze is zelfs twee keer gesprongen want de camera stond per ongeluk uit bij haar eerste sprong.”. Van Deursen: „Ik dacht dat het een grap was, maar de camera had het écht niet gedaan.”

Bella Donna’s gaat over liefde en vriendschap en over Amy, Jasmijn en Sasha, drie beste vriendinnen dus die besluiten na het overlijden van hun hartsvriendin Bella om haar bucketlist te voltooien. En die lijst loopt van die parachutesprong tot een Brazilian wax en – zeker niet de makkelijkste opdracht – het vinden van ware liefde.

Van Deursen, Spoor en Laurenssen spelen de drie achtergebleven vriendinnen. In het echte leven zijn ze - waren ze al ver voor Bella Donna’s - ook heel close. Dat merk je als je tegenover hen zit; ze maken soms elkaars antwoorden af en hebben aan een halve blik genoeg. Tel daarbij op dat Spoor getrouwd is met Bella Donna’s-regisseur Jon Karthaus en je gaat er al bijna van uit dat er geen auditie aan te pas is gekomen. Maar er moest wel degelijk braaf geauditeerd worden verzekeren ze. Spoor: „En we hoopten natuurlijk héél erg dat wij het met z’n drieën zouden worden. De opnames waren dan ook een feestje.”

1902 voor Christus

Voordat Bella, de overleden vriedin, het tijdige voor het eeuwige verwisselde ging ze het liefst richting alle uithoeken van de wereld en leefde ze zo intens mogelijk. Een instelling die Van Deursen, Spoor en Laurenssen erg aanspreekt. „Ik denk vaak: kan ik niet gewoon alles loslaten en verdwijnen?”, zegt Van Deursen. Laurenssen: „Heb ik ook, bijna dagelijks”, Spoor: „Als acteur heb je ook de mogelijkheid om dat te doen. Je gaat van project naar project en tussendoor is er de mogelijkheid om weg te gaan. Laurenssen: „Als je werkt is er niet veel tijd om verveeld te raken, elk project is anders.” Van Deursen: „Wat ik leuk vind aan filmen is dat we op plekken komen waar we normaal gesproken nooit komen. Nu met Bella Donna’s ook weer. Sta je ineens op een grimmige set met wel twintig gepimpte auto’s.” Laurenssen: „En een dag later stonden we ergens op een Amsterdamse gracht in een kamer die van Marie Antoinette had kunnen zijn. In kostuums, met pruiken en make-up een soort wals te dansen uit 1902 voor Christus.”

De grappen komen net als in Bella Donna’s uit de mond van Laurenssen. Sasha, Laurenssens personage, praat als een bouwvakker. „Met ‘een natte nagel halen’ had ik wel even moeite”, zegt ze. „Uiteindelijk ben ik ervoor gegaan en heb ik hem mijn bek uitgekregen.” „En met verve”, complimenteert Spoor haar. „Weet je, dit is echt een fijne film”, neemt Spoor het over. „Leuk, grappig maar ook ontroerend. Ik hoop dat Bella Donna’s mensen aanspoort om zin te krijgen in het leven. Het is een film over leven, dingen niet uitstellen. ” Laurenssen: „Het is gewoon een film met ballen.”

Helemaal zen

Nog even terug naar die twee parachutesprongen van Van Deursen, die vielen hartstikke mee. Sterk nog, het was ’heel gaaf’ en ze is blij dat ze twee keer mocht want van die tweede keer genoot ze nog meer. „Je valt eerst héél hard naar beneden en als de parachute eenmaal uitgeklapt is voel je vrijheid, dan dwarrel je gewoon een beetje rustig door de lucht en hoor je helemaal niks. Ik kwam helemaal zen beneden.”

Bella Donna's is vanaf 14 september in de Nederlandse bioscopen te zien.