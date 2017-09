Barbies borsten voelen? Dat kan op de Kamasutrabeurs

Altijd al eens Barbies borsten willen voelen? Grijp je kans: op de KamaSutrA Beurs kunnen geïnteresseerden in ruil voor een vergoeding de voorgevel van de realityster aan raken.

Samantha van der Plas, zoals Barbie echt heet, zamelt op de KamaSutrA geld in voor het goede doel. Welk doel dat precies is, is nog niet bekend.

De blondine denkt dat haar actie veel mensen zal aantrekken en dan met name manspersonen. Het voelen van borsten na een cosmetische ingreep „is de droom van heel veel mannen”, aldus Van der Plas in gesprek met Show.

Cupmaat 75 F/H

Barbie ging vier keer onder het mes om haar borsten te vergroten. Inmiddels heeft ze cupmaat 75 F/H. Bij de laatste operatie werden Barbies borsten dichter bij elkaar geplaatst en een beetje hoger. Het resultaat laat ze graag voelen op de KamaSutra: „Het is super mooi geworden.”

Aankomend weekend vindt de laatste editie van de KamaSutrAbeurs plaats in Utrecht. Bijdragen aan het goede doel en Barbies borsten voelen kun je op vrijdag- en zaterdagavond en op zondagmiddag: „Ik laat vrouwen maar ook mannen daar aan mijn borsten voelen.

We leerden Barbie kennen door haar deelname aan het razend populaire RTL-programma Oh Oh Cherso. Hierna zagen we haar in nog een groot aantal realityprogramma’s, die ze grotendeels samen maakte met haar ex-man Michael.