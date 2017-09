Amsterdamse acteurs genieten van (Flikken) Rotterdam

Een seriemoordenaar, mensenhandel, gewelddadige overvallen, ontvoeringen en een criminele motorbende. Rotterdam staat vanaf vrijdagavond (NPO 1, 20.30 uur) heel wat ellende in de stad te wachten. Gelukkig zijn daar voor het tweede seizoen de Flikken Rotterdam-rechercheurs, die onder leiding van officier van justitie Hein Berg (Huub Stapel) de ellende in de AVROTROS-serie mogen oplossen.

Op de scooter

Het politiekorps bestaat uit flink wat Amsterdammers, als het om het werkelijke leven gaat. Daarom wordt een persochtend ook in het Vondelpark in de hoofdstad gehouden. Huub Stapel komt op zijn scooter over de Overtoom naar Vondel CS gesjeesd. Metro spreekt Maryam Hassouni en Maartje van de Wetering, beiden 31, beiden ook uit Amsterdam. Maar: „Ik vind Rotterdam een geweldige stad, ik heb zelfs al op Funda gekeken”, zei de voormalig Brabantse Van de Wetering vorig jaar lachend voor de Metro-camera. Het is tot nu toe nog niet tot een verhuizing gekomen.

Hier zie je een terugblik op seizoen 1:

Vaker in Rotterdam

Hoe Amsterdams ook, de Flikken-dames hebben Rotterdam in het hart gesloten. Maryam Hassouni (Dunya en Desie, Soof 1 en 2): „We zijn met zoveel liefde in de stad ontvangen, heel bijzonder. Als acteurs zijn we blij dat we in Rotterdam mogen filmen, dat de stad de hoofdrol heeft. In oktober zie je me weer in Rotterdam, dan verschijnt de romantische komedie Alles Voor Elkaar in de bioscoop. Ik vind het leuk als een stad of omgeving een duidelijke rol heeft in een verhaal, dat het de sfeer bepaalt. Ik ben eerlijk gezegd meer in Rotterdam dan in Amsterdam tegenwoordig, haha.”

Ook Maartje van de Wetering (Divorce, Celblok H) geniet: „Het is fantastisch om in Rotterdam te draaien, ik vind het een supertoffe en diverse stad. Soms vraag ik op een locatie met bijvoorbeeld molens en schaapjes: is dit echt Rotterdam? De bewoners komen vaak langs en vragen of ze even op de foto mogen omdat ze fan van de serie zijn.”

Hassouni speelt Lieve Jansons, een stoere en sterke meid, vorig seizoen net nieuw in het politieteam. „Ze is flexibel, kan zich goed aan de situatie aanpassen.” Lieve vormt een werkkoppel met oppermopperaar Stan (Cees Geel): „Romantisch is onze relatie niet, maar de band wordt veel sterker. Mooi vind ik ook de band met Hein Berg, de officier de eind vorig seizoen mijn Lieves leven redde, bijna als vader en dochter. Als hij naar Lieve kijkt, ziet hij zijn omgekomen dochter. Bij meneer Berg kan Lieve zichzelf zijn. Wat? Zeg ik nou meneer Berg? Haha. Vijf, zes maanden voor Flikken filmen gaat helemaal in je zitten.”

Gelovige Esther

Van de Wetering, is de slimme en gelovige Esther Wegereef. „Je gaat Esther dit seizoen wat meer in haar privéleven zien en haar man wordt geïntroduceerd. Als actrice vind ik meerdere kanten fijn. Haar familie staat nu eenmaal niet te springen om haar werk bij de politie en dat laten we nu zien.” Een heel seizoen tv draaien terwijl ze vooral op het toneel had gestaan, vond ze leerzaam en heerlijk te gelijk. „Ik had mijn vaste plek bij het Noord Nederlands Toneel opgezegd en toen kwam Flikken Rotterdam ineens voorbij, als een geschenk uit de hemel.”

Weer een Flikken?

Waarom moet er na Flikken Maastricht ook nog een Flikken Rotterdam zijn?, was in 2016 een vaak gestelde vraag. Na de start op tv bleef slechts wat gemopper over het Rotterdams accent over. „Gelukkig zijn de kijkers (gemiddeld 1,8 miljoen, red.) positief, het ontroerde me”, zegt Hassouni, die ooit een gastrol in Flikken Maastricht had. „De fans lieten weten dat ze niet konden wachten op het tweede seizoen.” Van de Wetering had geen idee of ook deze Flikken een succes kon worden: „De tv-wereld is nog relatief nieuw voor mij”, zegt de actrice die dus vooral veel op het toneel stond. „Ik hoopte het alleen maar. We konden alleen maar ons best doen en een zo interessant mogelijke serie maken. En dan afwachten. Aan de andere kant maakt onze crew ook ‘Maastricht’. Het team had zich al bewezen.”

Fans die op social media overigens hopen (en soms ook zeggen te weten) dat de teams van Flikken Maastricht en Flikken Rotterdam nog eens gaan samenwerken. Hassouni: „You never know, soms moet je samenwerken om grote boeven te pakken… maar het is nog niet aan de orde.” Van de Wetering: „Het lijkt me wel gezellig, maar de fans weten blijkbaar meer dan wij.”

Ook nog even een studie

Wie de enorme rollenlijst van Maryam Hassouni doorleest, denkt dat haar leven alleen uit acteren kan bestaan. Hoe anders is de werkelijkheid. „Ja, ik ben net afgestudeerd aan de UvA”, vertelt ze alsof het niets is. „Engelse taal en cultuur met een 8 voor mijn scriptie. Ik ben superblij.” Eerder studeerde ze al rechten en ook nog eens museologie. „Ik vind dat gewoon leuk. Medestudenten kijken niet raar op hoor, iedereen heeft wel iets naast de studie. Wat denk je van een gezin bijvoorbeeld? Dat lijkt me ook nogal wat. Het vergt wel discipline en het is hard werken, geef ik toe.” Nu ze studenten weer door Amsterdam ziet gaan, mist ze het al. „Het kriebelt. Misschien ga ik volgend jaar een master doen. Educatie is voor mij een belangrijk ding.” Gelukkig heeft ze nog haar eerste kinderboek (Hoekje van Geluk) dat vanaf deze week in de winkel ligt… Maartje van de Wetering: „Ongelooflijk knap! Waar haalt ze de tijd vandaan? Ik denk dat Maryam nooit slaapt ofzo.”