YouTubetips: roer om bij brabbelkoning Gamemeneer

Metro struint vanaf nu wekelijks YouTubekanalen af en tipt er op dinsdag drie. Welke kanalen vallen op? Welke zou je ook eens moeten bekijken?

Gelukkige Sanne

Om deze rubriek vrolijk te starten, tippen we meteen maar het kanaal met de naam Sanne Verhoeven. Met een tomeloze energie brengt zij haar 39.000 volgers wat geluk in de wereld. Ze vertelt over solliciteren in 2017, maakt een vega-groenten-curry-recept, interviewt een dame over hormonen, zet haar laptop uit en trekt de laarzen aan om de tuin eens goed onder handen te nemen… En alles onder het mom: daar worden we nou gelukkig van.

'Dybala, prutser!'

Nederlandse Don, een wat antiheld, vertelt zijn 791.000 abonnees op kanaal Gamemeneer over de wereld van - je raadt het al – games. Hij brabbelt er daarbij op los, bijvoorbeeld over Fifa 17: „Hé joh, Dybala, tiener! Spelen je hormonen op ofzo? Wat een prutsergehalte.” Eén dag geleden meldde hij zijn volgers dat z’n uploadschema wordt omgegooid, ‘want het advertentiebeleid van YouTube is veranderd’. „Schrik niet! Kan gebeuren”, waarschuwt Don alvast. We zijn benieuwd.

Dronken make-up aanbrengen

Omdat de meeste wereldwijde succesnummers op YouTube man zijn, tippen wij een dame: Jenny Mourey (kanaal: Jenna Marbles). Deze blonde Amerikaanse (29) geeft al haar onderwerpen zonder een blad voor de mond te nemen een vrouwelijk perspectief. Wat doen vrouwen achter het stuur? Hoe brengt Jenny dronken haar make-up aan? Waar liegen vrouwen over? Het leverde haar tot nu toe 2 miljard views en ruim 17 miljoen volgers op.