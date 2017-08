YouTubetips: politievlogger wordt YouTube-icoon

Metro struint vanaf nu wekelijks YouTubekanalen af en tipt er op dinsdag drie. Welke kanalen vallen op? Welke zou je ook eens moeten bekijken?

Politievlogger Jan-Willem

Altijd al willen weten hoe de dag van een politieagent eruitziet? Politievlogger Jan-Willem neemt zijn kijkers mee tijdens zijn dienst en laat ze zien hoe zijn werkdagen eraan toe gaan bij de politie Almere. Hij neemt je mee tijdens een aanhouding en brengt je naar de plaats delict als er wordt ingebroken of er een ongeluk gebeurt. Zelfs het oprollen van een wietkwekerij heeft hij op zijn kanaal gezet. Met ondertussen 107 veelbekeken vlogs en bijna 120.000 abonnees ontpopt Jan-Willem zich langzaam maar zeker tot een Nederlands icoon op YouTube.

Koetlife

Het gezin van Ruben, Melanie en hun drieling Jayson, Djalychia en Jaydan vormen samen de YouTube-familie Koetlife. Elke dag posten ze vlogs over hun dagelijks leven. Van tripjes naar Walibi tot zwemmen in de achtertuin en ijs maken met oma: het gezin heeft de camera altijd paraat. Maar liefst 130.000 volgers kijken maar al te graag naar wat het gezin dagelijks meemaakt. De onbevangen kids lijken er niet bij stil te staan dat ze constant worden gefilmd, wat meer dan eens voor hilarische momenten zorgt.

Quest Junior

Elke woensdag uploadt de experimenteer-expert van Quest Junior, Boy Visser, een video waarin hij de wetenschap op de proef stelt. Hij experimenteert er op los en geeft antwoord op kijkersvragen als ‘hoe kan een vliegtuig vliegen?’ of ‘kun je verdrinken in drijfzand?’. Sinds mei dit jaar is Boy actief op YouTube en in een paar maanden tijd heeft hij al 7.000 volgers die zijn filmpjes bekijken.