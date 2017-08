Wietze de Jager vertrekt definitief bij Qmusic

Wietze de Jager komt niet meer terug bij radiozender Qmusic. De dj was al sinds mei niet meer te horen op de zender en laat vrijdagavond weten dat hij vertrekt.

,,We leggen ons neer bij de keuze van Wietze om Qmusic te verlaten”, vertelt een woordvoerder. ,,We kijken nu vooral met trots terug op vijf mooie jaren waarin we gegroeid zijn naar de tweede zender van Nederland.” Het station zegt er alles aan te hebben gedaan om het populaire duo Mattie & Wietze te behouden.

600.000 euro en Tesla

Kort nadat het vijfjarig jubileum van hun ochtendshow groots was gevierd viel het duo uiteen. Terwijl Mattie Valk en Wietze de Jager spraken over een overstap naar een van de zenders van Talpa Radio, besloot Valk zijn contact met Qmusic te verlengen: hij kreeg een flink contract en een Tesla. Valk hoopte dat ook De Jager zou blijven, maar die meldde zich ziek en zit sindsdien thuis.

De twee waren altijd dikke vrienden, tot het contract-debacle. In een ochtendshow in mei gaf Mattie een uitgebreide verklaring voor zijn acties. „Ik heb te snel gehandeld, niet goed nagedacht over de risico's en of ik het überhaupt wel wilde. Het beangstigde me enorm”, zegt hij over de overstap naar Sky Radio die gepland stond. Vorige week ging het volgens de dj mis. Hij wilde niet meer overstappen, maar liet Wietze wel in die waan. „Hij voelde dat uiteindelijk als een enorme belediging. En nu wil hij niet meer. Ik heb een enorme puinbende achter me gelaten waar ik veel spijt van heb.”

Wat De Jager gaat doen, is nog onbekend. Valk blijft de ochtendshow maken, maar gaat dat niet alleen doen.