Wat eten en drinken Lowlandsgangers nu echt?

'Kamillethee en een tas vol fruit'. De dames van foodblog The Green Happiness deden vorige week nogal wat stof opwaaien toen ze ons tips gaven over hoe je Lowlands 'gezond' en 'leuk' kunt overleven. Metro's Bart van der Putten en Mario Wisse gingen zaterdagmiddag het terrein in Biddinghuizen op om te informeren naar het werkelijke dieet van Lowlandsgangers.